Ростехнадзор рассказал о проблемах в сфере эксплуатации лифтов

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Функции контроля за работой лифтов много лет передавались разным организациям. С 2012 года Ростехнадзор утратил полномочия по контролю за этой сферой деятельности. В середине 2021 года контролировать безопасность эксплуатации уже функционирующих лифтов поручили управляющим компаниям ЖКХ. Об этом пишут «Новые Известия».
Следствием такого положения дел стало то, что каждый год в России неисправные лифты уносят жизни десятков граждан. В Национальном лифтовом союзе сообщили, что только за последние пять лет по причине неисправностей в российских лифтах погибли 129 человек. О 30 смертях стало известно в 2018 году, 34 случая пришлись на 2019 год, 23 — на 2020 год. В 2021 и 2022 годах зафиксировали 22 и 20 жертв соответственно. В 2023 году уже известно о 62 инцидентах и нескольких смертельных исходах.
Но почему-то именно в момент, когда Россия особенно остро ощущает необходимость замены солидного объема лифтового оборудования, из Татарстана приходят новости о громком конфликте между республиканской антимонопольной службой и ведущим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).
Региональная ФАС постановила на три года отстранить предприятие от участия в государственных закупках и внесла карачаровский завод в список недобросовестных подрядчиков. В марте 2022 года Арбитражный суд города Москвы признал банкротство ПАО «КМЗ».
С 2018 года и в самом деле наблюдалось снижение доли КМЗ в выпуске лифтов: с 21% до 8,12%. Несмотря на это обстоятельство, завод стал третьим среди российских производителей лифтов после Щербинского лифтостроительного завода и компании «Метеор Лифт».
В данный момент ответственность за функционирование каждого уже запущенного лифта несут УК или ТСЖ. Управляющая компания берет на себя как диспетчерский контроль, так и контроль за качеством технического обслуживания оборудования, включая мероприятия по его ремонту. Однако нередко задачи по пусконаладке вынуждены выполнять работники без соответствующей квалификации. Становится ясно, почему на протяжении долгих лет ремонтные работы и эксплуатация лифтов осуществлялись неподобающим образом.
С 1 марта правительство сообщило о возвращении Ростехнадзору полномочий по контролю за безопасным использованием и содержанием опасных технических зданий и сооружений. К данной категории принадлежат лифты и подъемные платформы для инвалидов.
Теперь в Ростехнадзоре уверяют: в ведомстве всерьез занялись развитием в регионах РФ контактов с фондами капремонта по проблемам замены и модернизации лифтов в жилых зданиях. Граждане, которые уже делали попытки обращаться к управляющим организациям по вопросу неисправностей в лифтах, но не смогли добиться реакции, теперь могут рассчитывать на помощь местных органов Ростехнадзора.