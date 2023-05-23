Ростехнадзор рассказал о проблемах в сфере эксплуатации лифтов

Следствием такого положения дел стало то, что каждый год в России неисправные лифты уносят жизни десятков граждан. В Национальном лифтовом союзе сообщили, что только за последние пять лет по причине неисправностей в российских лифтах погибли 129 человек. О 30 смертях стало известно в 2018 году, 34 случая пришлись на 2019 год, 23 — на 2020 год. В 2021 и 2022 годах зафиксировали 22 и 20 жертв соответственно. В 2023 году уже известно о 62 инцидентах и нескольких смертельных исходах.