nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Изображение материала

Девушка пропала без вести: родственники ищут тюменку в Турции. Фото

23 мая 2023, 10:24
Фото: Скрин страница ВК "Татьяна Чистякова"

Тюменка пропала в Турции, ее активно ищут родственники. Фото

Девушка уже почти месяц не связывалась с родственниками. По данным страницы ВК «Татьяна Чистякова», информацию о розыске тюменки пересылают в СМИ Стамбула (Турция).

Последний пост в соцсети Татьяна Чистякова написала 31 марта. Известно, что девушка уже 2 года жила в Турции.

«Данная страница не активна, пропала девушка! По любой имеющей информации обращаться по контактам: +7 909 186-86-55 Иван, +7 919 950-41-61 Арина, +7 919 941-45-75 Надежда, +7 999 450-15-85 Евгения», — сообщается на странице тюменки в ВК «Татьяна Чистякова».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области неделю ищут пропавшего 43-летнего Дениса Гребнева. Он может быть в Ялуторовске.

Читайте также:
В Тюменской области пропал 43-летний мужчина. Его поиски длятся неделю
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Поиск очевидцев#Александр Мязин#Турция
Подпишитесь
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Сегодня, 09:13
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Сегодня, 06:25
Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени
Сегодня, 05:48
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Сегодня, 10:25
«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе
Вчера, 06:52
«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области
Вчера, 09:30