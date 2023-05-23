Девушка пропала без вести: родственники ищут тюменку в Турции. Фото

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Последний пост в соцсети Татьяна Чистякова написала 31 марта. Известно, что девушка уже 2 года жила в Турции.
«Данная страница не активна, пропала девушка! По любой имеющей информации обращаться по контактам: +7 909 186-86-55 Иван, +7 919 950-41-61 Арина, +7 919 941-45-75 Надежда, +7 999 450-15-85 Евгения», — сообщается на странице тюменки в ВК «Татьяна Чистякова».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области неделю ищут пропавшего 43-летнего Дениса Гребнева. Он может быть в Ялуторовске.