Девушка пропала без вести: родственники ищут тюменку в Турции. Фото

Тюменка пропала в Турции, ее активно ищут родственники. Фото

Девушка уже почти месяц не связывалась с родственниками. По данным страницы ВК «Татьяна Чистякова», информацию о розыске тюменки пересылают в СМИ Стамбула (Турция).