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Пожары не помогли: клещей в Тюменской области меньше не стало

23 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 905 детей

Более 900 детей уже стали жертвами клещей в Тюменской области. Всего в регионе с начала сезона, с 16 марта, от лесных кровососов пострадали более 5 тысяч человек.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, наибольшее число случаев присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени и Тюменском районе — более 2,5 тысяч, Тобольске и Тобольском районе (430 случаев), Ишиме (282), Заводоуковском городском округе (259).

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области благодаря пожарам, по прогнозам специалистов, может существенно снизится популяция клещей. Однако пока значительного сокращения числа лесных кровососов не произошло — в минувшем году в 20-х числах мая было зарегистрировано 6,4 случая присасывания клещей.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Клещи#Клещевой энцефалит#Тюмень#Тюменская область
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