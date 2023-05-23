Пожары не помогли: клещей в Тюменской области меньше не стало

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 905 детей

Более 900 детей уже стали жертвами клещей в Тюменской области. Всего в регионе с начала сезона, с 16 марта, от лесных кровососов пострадали более 5 тысяч человек.

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