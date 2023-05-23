Пожары не помогли: клещей в Тюменской области меньше не стало

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, наибольшее число случаев присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени и Тюменском районе — более 2,5 тысяч, Тобольске и Тобольском районе (430 случаев), Ишиме (282), Заводоуковском городском округе (259).
Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области благодаря пожарам, по прогнозам специалистов, может существенно снизится популяция клещей. Однако пока значительного сокращения числа лесных кровососов не произошло — в минувшем году в 20-х числах мая было зарегистрировано 6,4 случая присасывания клещей.