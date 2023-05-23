Потерянный и напуганный лосенок замечен в тюменском поселке Винзили

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Пользователи социальных сетей выразили сочувствие маленькому животному, подчеркнув его потерянность и стресс. Они призвали не обижать лосенка и не гнаться за ним, а позволить ему использовать свою интуицию и найти безопасное место.
Появление диких животных на улицах населенных пунктов связывается местными жителями с лесными пожарами, которые уже целый месяц не утихают в регионе. Эти пожары вынуждают животных искать убежище и покидать свои обычные места обитания.
По информации издания «КП»-Тюмень, на место происшествия прибыли специалисты Государственного охотничьего управления. Они помогли лосенку вернуться в лес.