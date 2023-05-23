Потерянный и напуганный лосенок замечен в тюменском поселке Винзили

В поселке Винзили Тюменской области был замечен лосенок, который находился в состоянии сильного стресса. Дикий зверь бродил по улице Сосновой, несколько раз падал и ударялся о землю. Видеозаписи с лосенком были опубликованы в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».