nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Потерянный и напуганный лосенок замечен в тюменском поселке Винзили

23 мая 2023, 13:37
В поселке Винзили Тюменской области был замечен лосенок, который находился в состоянии сильного стресса. Дикий зверь бродил по улице Сосновой, несколько раз падал и ударялся о землю. Видеозаписи с лосенком были опубликованы в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи социальных сетей выразили сочувствие маленькому животному, подчеркнув его потерянность и стресс. Они призвали не обижать лосенка и не гнаться за ним, а позволить ему использовать свою интуицию и найти безопасное место.

Появление диких животных на улицах населенных пунктов связывается местными жителями с лесными пожарами, которые уже целый месяц не утихают в регионе. Эти пожары вынуждают животных искать убежище и покидать свои обычные места обитания.

По информации издания «КП»-Тюмень, на место происшествия прибыли специалисты Государственного охотничьего управления. Они помогли лосенку вернуться в лес.

Подпишитесь
«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев
Сегодня, 09:13
Тюменские турфирмы: «Цены выросли. Путевки в ОАЭ дешевле путевок в Турцию»
Сегодня, 06:25
Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени
Сегодня, 05:48
«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды
Сегодня, 10:25
«Двое за ходку»: молодая мамочка рассказала, как можно выгодно рожать детей в регионе
Вчера, 06:52
«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области
Вчера, 09:30