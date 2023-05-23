Погоня: пьяный таксист из Тюмени удирал от ГИБДД. Видео

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Инспекторы ДПС заметили машину на 6 км автодороги «Краснослободское- Липчинское». Таксист полностью проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться.
«Водитель отметил, что арендует автомобиль Renault Logan в тюменском таксопарке «Победа» и работает в «Яндекс.Такси». В свой выходной он поехал в поселок Рассвет Слободо-Туринского района», - сообщает ГИБДД Свердловской области.
Во время погони машина постоянно выезжал на полосу встречного движения. Сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия. Только после этого нарушитель остановился.
Водитель 1990 года рождения пояснил автоинспекторам, что он из Тюмени. Выяснилось, что тюменец ранее судим за управление машиной в состоянии опьянения. Тест на алкоголь показал 0,8 мг. В выходной день он поехал в поселок Рассвет Слободо-Туринского района к другу. Потом они решили съездить в магазин.
Теперь тюменцы ждёт суд за управление машиной в нетрезвом состоянии. Информация об инциденте будет направлена в «Яндекс Go» для ограничения доступа водителя к сервису.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Владимира Полякова в Тюмени 22 мая «ВАЗ 2110» улетел в кювет. Предположительно, водитель 1958 года рождения не справился с управлением. Автомобилист, находящийся за рулем, получил травмы, по данным ГИБДД в момент аварии он был пьян. Обстоятельства аварии выясняются, его автомобиль был эвакуирован с места ДТП.