Погоня: пьяный таксист из Тюмени удирал от ГИБДД. Видео

Водитель 1990 года рождения пояснил автоинспекторам, что он из Тюмени. Выяснилось, что тюменец ранее судим за управление машиной в состоянии опьянения. Тест на алкоголь показал 0,8 мг. В выходной день он поехал в поселок Рассвет Слободо-Туринского района к другу. Потом они решили съездить в магазин.