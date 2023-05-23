Подробности смертельной аварии на тюменской трассе: в ней погиб житель Тобольска

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В момент ДТП он находился в пассажирском сиденье. Все обстоятельства аварии пока выясняются.
«21 мая 2023 года трагически оборвалась жизнь Камо Оганесяна - сына, отца, брата, верного друга. Отпевание состоится 24.05 в 12:15 в Церкви апостолов Павла и Петра по адресу: ул. Большая Сибирская, 2», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» сообщал, что в этой аварии пострадали ещё 3 человека. Автомобиль отбросило в кювет в Ярковском районе.