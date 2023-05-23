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Подробности смертельной аварии на тюменской трассе: в ней погиб житель Тобольска

23 мая 2023, 12:07
Фото: ГИБДД

Житель Тобольска скончался в аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Стали известны подробности ДТП произошедшего 21 мая на трассе Тюмень – ХМАО. В «Мерседесе» скончался Камо Оганесян, его похороны пройдут в среду в Тобольске.
Фото: страница в ВК Игоря Мирзоева

В момент ДТП он находился в пассажирском сиденье. Все обстоятельства аварии пока выясняются. 

«21 мая 2023 года трагически оборвалась жизнь Камо Оганесяна - сына, отца, брата, верного друга. Отпевание состоится 24.05 в 12:15 в Церкви апостолов Павла и Петра по адресу: ул. Большая Сибирская, 2», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» сообщал, что в этой аварии пострадали ещё 3 человека. Автомобиль отбросило в кювет в Ярковском районе.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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