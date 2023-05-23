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Новое высотное здание появится в Тобольске на улице Радищева

23 мая 2023, 14:05
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

В Тобольске построят новую высотку на улице Радищева

По данным паблика «Типичный Тобольск» в городе скоро построят новый «человейник». Высотное здание появится на улице Радищева, 21.

Между домом Рощинский, 60 и Симпатией будет парковка. Сейчас на этом месте пустырь, площадку расчистили. 

«Больше, видимо, места нет в городе. В исторической части такие высотные дома»», - сообщает подписчица в паблике «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» сообщал, что более 8 млрд рублей хотят потратить власти на строительство больницы в Тюмени. Диагностический комплекс должен появиться у ОКБ №2, но для этого нужно получить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Строительство дома#Строительство жилья#Деньги
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