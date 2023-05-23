Новое высотное здание появится в Тобольске на улице Радищева

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Между домом Рощинский, 60 и Симпатией будет парковка. Сейчас на этом месте пустырь, площадку расчистили.
«Больше, видимо, места нет в городе. В исторической части такие высотные дома»», - сообщает подписчица в паблике «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» сообщал, что более 8 млрд рублей хотят потратить власти на строительство больницы в Тюмени. Диагностический комплекс должен появиться у ОКБ №2, но для этого нужно получить дополнительное финансирование из федерального бюджета.