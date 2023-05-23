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Над Тюменью появится смог из-за небольшой скорости ветра

23 мая 2023, 14:21
Фото: 1MI

Синоптики предупредили жителей Тюмени об опасности из-за метеоусловий

Тюменские синоптики предупредили об опасности из-за метеоусловий. В регионе с вечера 23 мая ожидается высокая концентрация вредных частиц.

Скорость ветра в областной столице снизится до 1-2 метров в секунду. Это может вызвать небольшой смог в городе.

«Объявляются НМУ первой степени опасности. В период с 20:00 23 мая до 08:00 24 мая на территории Тюмень ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей», - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее «наш город» сообщал, что в Тюмени пересыхает тура. Сейчас уровень воды в реке составляет 73 сантиметра над уровнем поста, за 24 часа он снизился на почти на 6 см.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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