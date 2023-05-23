Над Тюменью появится смог из-за небольшой скорости ветра

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Скорость ветра в областной столице снизится до 1-2 метров в секунду. Это может вызвать небольшой смог в городе.
«Объявляются НМУ первой степени опасности. В период с 20:00 23 мая до 08:00 24 мая на территории Тюмень ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей», - сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ранее «наш город» сообщал, что в Тюмени пересыхает тура. Сейчас уровень воды в реке составляет 73 сантиметра над уровнем поста, за 24 часа он снизился на почти на 6 см.