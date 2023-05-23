Московский психолог Церазов провел для тюменцев тренинг «Искусство отношений»

«Мы с женой разошлись 3 года назад. В браке 2 детей. Тренинг помог мне лучше понять себя и свои ошибки, сейчас я хочу вернуться в семью и попробовать начать все заново. Большое спасибо Константину Церазову за упражнение с ролевыми практиками – это и правда был очень интересный и полезный опыт»