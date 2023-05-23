Московский психолог Церазов провел для тюменцев тренинг «Искусство отношений»

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Как избежать ссор, установить доверие, вернуть любовь, простить обиды, жить вместе и не терять себя — тюменцы узнали на тренинге «Искусство отношений» Церазова Константина Владимировича — московского психолога и гештальт-терапевта. Авторский тренинг построен на уникальных методиках и упражнениях, которые позволяют лучше узнать и себя, и партнера. Под руководством психолога участники тренинга исследовали скрытые сферы отношений, учились подавлять агрессию и гасить конфликты.
Тренинг поднял темы, важные для каждой семьи, например, что становится причиной измены, как измена влияет на дальнейшие отношения, можно ли ее простить и надо ли ее прощать. Огромный опыт московского психолога позволил с тактом, не нарушая личных границ, говорить с участниками о семейных тайнах и табуированных темах. Впрочем, пусть о тренинге скажут его участники.
Наталья Сидорчук, 29 лет, Тюмень:
"Несколько лет назад я пережила болезненный разрыв с партнером и сейчас строю новые отношения. Константин Владимирович Церазов помог разобраться в ошибках прошлого и подсказал, как можно решать конфликты на ранней стадии, избегая ненужных скандалов и обид. Я благодарна очень благодарна ему за помощь".
Михаил Ионов, 30 лет, Тюмень:
«Мы с женой разошлись 3 года назад. В браке 2 детей. Тренинг помог мне лучше понять себя и свои ошибки, сейчас я хочу вернуться в семью и попробовать начать все заново. Большое спасибо Константину Церазову за упражнение с ролевыми практиками – это и правда был очень интересный и полезный опыт»
Серия тренингов К.Церазова прошла с 15 по 22 мая в Тюмени, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске.