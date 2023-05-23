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Updated Сегодня, 14:31

Московский психолог Церазов провел для тюменцев тренинг «Искусство отношений»

23 мая 2023, 14:31
Каждая семья проходит через этап выстраивания отношений, и в каждой семье сталкиваются с проблемами, которые не дают супругам насладиться миром и пониманием.

 Как избежать ссор, установить доверие, вернуть любовь, простить обиды, жить вместе и не терять себя — тюменцы узнали на тренинге «Искусство отношений» Церазова Константина Владимировича — московского психолога и гештальт-терапевта. Авторский тренинг построен на уникальных методиках и упражнениях, которые позволяют лучше узнать и себя, и партнера. Под руководством психолога участники тренинга исследовали скрытые сферы отношений, учились подавлять агрессию и гасить конфликты.

Константин Владимирович Церазов: «Выстраивать отношения — это, действительно, искусство, и этим искусством может овладеть каждый»Константин Владимирович Церазов: «Выстраивать отношения — это, действительно, искусство, и этим искусством может овладеть каждый»
Константин Владимирович Церазов: «Выстраивать отношения — это, действительно, искусство, и этим искусством может овладеть каждый»
Фото: freepik.com

Тренинг поднял темы, важные для каждой семьи, например, что становится причиной измены, как измена влияет на дальнейшие отношения, можно ли ее простить и надо ли ее прощать. Огромный опыт московского психолога позволил с тактом, не нарушая личных границ, говорить с участниками о семейных тайнах и табуированных темах. Впрочем, пусть о тренинге скажут его участники.

Наталья Сидорчук, 29 лет, Тюмень:

"Несколько лет назад я пережила болезненный разрыв с партнером и сейчас строю новые отношения. Константин Владимирович Церазов помог разобраться в ошибках прошлого и подсказал, как можно решать конфликты на ранней стадии, избегая ненужных скандалов и обид. Я благодарна очень благодарна ему за помощь".

Михаил Ионов, 30 лет, Тюмень:

«Мы с женой разошлись 3 года назад. В браке 2 детей. Тренинг помог мне лучше понять себя и свои ошибки, сейчас я хочу вернуться в семью и попробовать начать все заново. Большое спасибо Константину Церазову за упражнение с ролевыми практиками – это и правда был очень интересный и полезный опыт»

Серия тренингов К.Церазова прошла с 15 по 22 мая в Тюмени, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске.

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