Моор: в Тюменской области бережно сохраняются национальные традиции

Posted 23 мая 11:04
Published 23 мая 11:04
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
«Великие просветители Кирилл и Мефодий —создатели славянской письменности заложили фундамент единого языкового пространства славянских государств. Азбука — основа языка и литературы, она и сейчас остаётся главным связующим звеном между народами, бесценным хранилищем уникального духовного и культурно-исторического наследия славян. В Тюменской области, как и во всей России, бережно сохраняются национальные традиции и культура всех без исключения народов, укрепляются основы мира и согласия», — говорится в поздравлении.
В честь этого праздника в муниципальных образованиях организованы и проходят духовно-просветительские и культурно-массовые мероприятия, которые объединяют жителей региона.
Глава региона отметил, что перед современниками стоят важнейшие задачи сохранения духовных богатств русского мира, передачи достояния предков следующим поколениям и пожелал всем тюменцам мира и добра, крепкого здоровья и счастья, успехов во славу Тюменской области и России.