nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 11:04

Published 23 мая 11:04

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Изображение материала

Моор: в Тюменской области бережно сохраняются национальные традиции

23 мая 2023, 11:04
Фото: 1MI
Сегодня, 23 мая, в России отмечается День славянской письменности и культуры. С памятной датой тюменцев поздравил глава региона Александр Моор, отметив, что в Тюменской области, как и во всей России, бережно сохраняются национальные традиции и культура всех народов.

«Великие просветители Кирилл и Мефодий —создатели славянской письменности заложили фундамент единого языкового пространства славянских государств. Азбука — основа языка и литературы, она и сейчас остаётся главным связующим звеном между народами, бесценным хранилищем уникального духовного и культурно-исторического наследия славян. В Тюменской области, как и во всей России, бережно сохраняются национальные традиции и культура всех без исключения народов, укрепляются основы мира и согласия», — говорится в поздравлении.

В честь этого праздника в муниципальных образованиях организованы и проходят духовно-просветительские и культурно-массовые мероприятия, которые объединяют жителей региона.

Глава региона отметил, что перед современниками стоят важнейшие задачи сохранения духовных богатств русского мира, передачи достояния предков следующим поколениям и пожелал всем тюменцам мира и добра, крепкого здоровья и счастья, успехов во славу Тюменской области и России.

Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Жара в Тюмени пока сохранится, но ветер немного охладит воздух
Сегодня, 01:20
Осторожно! Сегодня в Тюмени погаснут несколько светофоров
Сегодня, 01:00
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
3 июня 08:19
В Тюмени местные бизнесмены расчистили пруд и начали брать с горожан деньги за вход
Вчера, 07:53
Трое напали на одного и полили его перцовкой: жители Тюмени сообщили о драке
Вчера, 14:27