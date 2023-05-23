Моор: в Тюменской области бережно сохраняются национальные традиции

«Великие просветители Кирилл и Мефодий —создатели славянской письменности заложили фундамент единого языкового пространства славянских государств. Азбука — основа языка и литературы, она и сейчас остаётся главным связующим звеном между народами, бесценным хранилищем уникального духовного и культурно-исторического наследия славян. В Тюменской области, как и во всей России, бережно сохраняются национальные традиции и культура всех без исключения народов, укрепляются основы мира и согласия», — говорится в поздравлении.