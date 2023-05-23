Максимальная безопасность: в Тюменской области 100% ТКО подлежат сортировке

Большинство вопросов с обращением отходов, организация систем безопасности на мусоросортировочных комплексах и полигонах регламентируется нормативной базой. Например, утвержденный Минстроем России свод правил — СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» Современные полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы — это сложные инженерные сооружения, в которых обеспечить безопасность можно только системой мер защиты, отметил Вольдемар Крауш.