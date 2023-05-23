Максимальная безопасность: в Тюменской области 100% ТКО подлежат сортировке

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:18
На мусоросортировочные заводы попадает то, что не подлежит дальнейшей переработке и вторичному использованию. Современные полигоны ТКО входят в единый комплекс, объединяющий сложные системы охраны и безопасности, сортировки и дальнейшего размещения отходов.
Как построена система безопасности и что мешает опасным отходам попадать на полигоны для захоронения, рассказал главный инженер ООО «Тюменское экологическое объединение» Вольдемар Крауш.
Большинство вопросов с обращением отходов, организация систем безопасности на мусоросортировочных комплексах и полигонах регламентируется нормативной базой. Например, утвержденный Минстроем России свод правил — СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» Современные полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы — это сложные инженерные сооружения, в которых обеспечить безопасность можно только системой мер защиты, отметил Вольдемар Крауш.
Также главный инженер уточнил, что на любом подобном объекте осуществляется экологический мониторинг, но есть и другие обеспечивающие безопасность меры.
Любой мусоровоз или техническое средство, доставляющее отходы перед разгрузкой, даже если в нем отходы, не относятся к твердым коммунальным, заезжает на мусоросортировочный комплекс. Здесь производится визуальный осмотр отходов на предмет наличия запрещенных к захоронению либо опасных, радиометрический контроль, взвешивание, внесение данных в автоматическую систему учета отходов с передачей данных в государственную информационную систему. Все перемещения транспорта по мусоросортировочному комплексу и полигону ТКО сопровождается фото- и видеофиксацией. На территорию полигона и мусоросортировочного комплекса запрещен доступ посторонних лиц, — добавил главный инженер ООО «Тюменское экологическое объединение» Вольдемар Крауш.
В случае обнаружения отходов опасного характера весь регламентированный комплекс мер позволяет установить отходообразователя и исключает возможность перемещения опасных отходов за пределы специализированных объектов.
Как отметил Вольдемар Крауш, дополнительным барьером защиты является сортировка отходов. Так, в прошлом году в Тобольске в зону разгрузки МСЗ попала большая партия ртутьсодержащих отходов.
При их обнаружении были извещены контролирующие органы, вызваны специализированные службы, сотрудники были устранены из опасной зоны. Благодаря своевременному реагированию и обнаружению этой партии, она была изолирована, вывезена и утилизирована на специализированном оборудовании. Наш объект и прилегающая территория — обработаны, — рассказал специалист.
Подобные отходы запрещается размещать на полигонах. Для их утилизации применяются специализированные технологии. Контроль за движением отходов и сортировка позволяют исключить захоронение медицинских, ртутьсодержащих и прочих опасных отходов, хотя они и попадаются в приезжающих машинах.
Современные объекты по обращению с ТКО нельзя сравнивать с традиционными свалками мусора и старыми полигонами. Если у них одинаковое предназначение, то это не означает, что они одинаково безопасны, — резюмировал Вольдемар Крауш.
Созданная в Тюменской области система безопасной утилизации отходов является действенным противовесом экологической и санитарной бесконтрольности и вреду, который несут несанкционированные свалки.
Отметим, в системе комплексного контроля и безопасности объектов ТКО в Тюменской области заняты более 800 человек.