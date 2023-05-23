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Макароны и овощи резко подешевели в Тюменской области

23 мая 2023, 03:57

В Тюменской области падают цены на овощи, мясо и бытовую технику

В Тюменской области на 1,04% снизились цены на ряд продуктов по сравнению апрелем 2022 года. Подешевели, крупы, макароны, мясо и овощи.
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Тюмень
«Весной прошлого года цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей. В условиях неопределенности тюменцы массово запасали продукты питания длительного хранения, а также старались купить впрок бытовую технику и электронику. В дальнейшем рост цен значительно замедлился», — пояснила главный экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

По данным Банка России, также в регионе стала существенно ниже стоимость одежды, обуви, мебели, стройматериалов, мебели. На динамику цен повлияли сдержанная потребительская активность и расширение предложения, в том числе за счет параллельного импорта.

Однако в сфере услуг отмечен рост цен. Это связано с удорожание авиабилетов внутри страны и зарубежных туров, в частности, в Турцию. Причины — сокращение субсидий авиаперевозчикам, повышение спроса на заграничный отдых и ослабление рубля.

В целом Тюменский регион вышел на первое место в России среди субъектов с самым низким уровнем инфляции.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит в этом году составит 4,5–6,5%, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на квартиры на вторичном рынке. Подорожание квадратного метра в среднем составило 1,2%.

#Валентина Бурнашева#Цены#Общество#Новости тюмени#Продукты#Продукты питания#Бытовая техника и электроника#Одежда#Тюмень#Тюменская область
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