Макароны и овощи резко подешевели в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
«Весной прошлого года цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей. В условиях неопределенности тюменцы массово запасали продукты питания длительного хранения, а также старались купить впрок бытовую технику и электронику. В дальнейшем рост цен значительно замедлился», — пояснила главный экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.
По данным Банка России, также в регионе стала существенно ниже стоимость одежды, обуви, мебели, стройматериалов, мебели. На динамику цен повлияли сдержанная потребительская активность и расширение предложения, в том числе за счет параллельного импорта.
Однако в сфере услуг отмечен рост цен. Это связано с удорожание авиабилетов внутри страны и зарубежных туров, в частности, в Турцию. Причины — сокращение субсидий авиаперевозчикам, повышение спроса на заграничный отдых и ослабление рубля.
В целом Тюменский регион вышел на первое место в России среди субъектов с самым низким уровнем инфляции.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит в этом году составит 4,5–6,5%, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на квартиры на вторичном рынке. Подорожание квадратного метра в среднем составило 1,2%.