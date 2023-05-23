Куда ведет Мост влюбленных: Бухарская слобода в Тюмени преображается с каждым годом

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Соединив 2 берега, мост стал связующим звеном между прошлым и настоящим, старой и новой Тюменью. И, безусловно, это место выделяется на фоне остальных за счет живописных видов: набережная, храмы и памятники архитектуры увеличивают притягательность этой локации не только для прогулок и отдыха, но и для проживания.
Территория продолжает активно преображаться. Еще прошлым летом гулять на левом берегу Туры было невозможно из-за строительных работ. Сейчас же место располагает к романтическим прогулкам и свиданиям, во время которых влюбленные могут поразмыслить о будущем уютном гнездышке в самом сердце знакового места с богатой историей.
Психологи отмечают, что в окружении красоты и гармоничных форм человек начинает сам излучать красоту и спокойствие. Обитая в комфортном жилище, он не испытывает стресса и ощущает себя в безопасности. Родство с местом происходит там, где человек может в полной мере реализовать свои потребности и видеть, что его близкие счастливы.
Архитектурный ансамбль «Вознесенский» вдохнул новую жизнь в район Старой Зареки — место с особым колоритом. Здесь появится ансамбль из 15 резиденций, которые концептуально выстроятся вокруг Вознесенско-Георгиевского храма. По замыслу, архитектурный ансамбль станет местом силы и отражением величия легендарного храма. Автор проекта — московский архитектор Михаил Филиппов — называет локацию знаковой.
Застройщик «Восток Девелопмент» надежно зарекомендовал себя на рынке недвижимости. Это доказывает успешное строительство и ввод в эксплуатацию домов первой очереди архитектурного ансамбля.
Уже этим летом стартуют продажи второй очереди комплекса.
Дома представляют собой единый архитектурный ансамбль переменной этажности в неоклассическом стиле с обилием малых архитектурных форм, характерных для таких крупных городов как Санкт-Петербург, Париж, Рим. Новая для Тюмени технология каскадного строительства приукрасит исторический центр города. Высотность зданий будет ограничена 8 этажами, с которых открываются панорамные виды на красоты Тюмени.
Всего «Вознесенский» предлагает 240 квартир с уникальным дизайном на вкус покупателя. Здесь представлены квартиры с панорамным видом на мост Влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную. Жильцы «Вознесенского» будут находиться в пространстве, наполненном эстетикой и окруженном красотой ландшафта.
Пространство свободно от автомобилей. «Вознесенский» оснащен подземной парковкой, из которой на лифте можно попасть в свою квартиру. Территория утопает в зелени: собственный парк, расположенный на пяти гектарах, насчитывает более 10 тысяч растений.
В окружении архитектурного ансамбля есть вся необходимая инфраструктура. Жильцы имеют собственный спортзал, зону коворкинга и отельное обслуживание. К услугам — уборка в квартирах, прачечная, room-service и клининг. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиники и супермаркет. Рядом с жилым комплексом расположена остановка общественного транспорта.
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