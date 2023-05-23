Куда ведет Мост влюбленных: Бухарская слобода в Тюмени преображается с каждым годом

Психологи отмечают, что в окружении красоты и гармоничных форм человек начинает сам излучать красоту и спокойствие. Обитая в комфортном жилище, он не испытывает стресса и ощущает себя в безопасности. Родство с местом происходит там, где человек может в полной мере реализовать свои потребности и видеть, что его близкие счастливы.