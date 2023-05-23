Каждый пятый лифт в России нуждается в замене

Однако, с 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасностью лифтов. Эксперты посчитали, что к 2025 году нужно менять 93 тысячи лифтов. Стоит отметить, что на российских заводах лифтов ситуация лучше не становится. В РФ рост интереса в лифтовом оборудовании, но один из крупнейших производителей «Карачаровский механический завод» (КМЗ) в 2019 году получил банкротный иск от банка «Возрождение». За 2022 год он произвёл только 3 тысячи единиц, заняв третье место среди российских производителей, после «Щербинского лифтостроительного завода» и «Метеор лифт».