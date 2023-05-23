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Каждый пятый лифт в России нуждается в замене

23 мая 2023, 19:39
Фото: 1MI

Почти 100 тысяч лифтов в РФ фактически выработали ресурс

Почти 20% лифтов в РФ фактически выработали ресурс. Всего их в России действует почти 500 тысяч, сообщают «Новые Известия».

Их срок службы – около 25 лет. В определенный момент контроль за уже запущенными лифтами перешел к управляющим компаниям. По данным Национального лифтового союза, за последние пять лет из-за падений лифтов погибли 129 человек. 2018 год - 30 погибших, 2019 год - 34 жертвы, 2020 год - погибли 23 человека.

В начале мая в Москве в многоэтажке упал лифт. В нём был подросток, его госпитализировали в больницу. Аналогичная ситуация в Самаре – погиб 22-летний мужчина.

Однако, с 1 марта правительство вернуло Ростехнадзору полномочия по контролю за безопасностью лифтов. Эксперты посчитали, что к 2025 году нужно менять 93 тысячи лифтов. Стоит отметить, что на российских заводах лифтов ситуация лучше не становится. В РФ рост интереса в лифтовом оборудовании, но один из крупнейших производителей «Карачаровский механический завод» (КМЗ) в 2019 году получил банкротный иск от банка «Возрождение». За 2022 год он произвёл только 3 тысячи единиц, заняв третье место среди российских производителей, после «Щербинского лифтостроительного завода» и «Метеор лифт».

«Ситуация усугубляется и тем фактом, что обслуживанием лифтового оборудования в наши дни занимаются люди, чья квалификация оставляет желать лучшего. За уже запущенный лифт отвечает УК или ТСЖ. Управляющая компания несет ответственность и за диспетчерский контроль, и за техническое обслуживание лифта, включая его ремонт», - сообщает «Новые Известия».

Когда будет введен надзор со стороны государственного органа - не так важно, важно, чтобы он был плановый, чтобы эксперт ходил к каждому владельцу. Более того, на данный момент внеплановые контрольные мероприятия будут проводиться и по просьбе рядовых  россиян. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Работа#Бизнес
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