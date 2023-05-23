Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
На законодательном уровне в России обеспечивается комплекс социальных льгот, финансовых и других преференций при наличии статуса ветерана боевых действий (БД). Наличие такого статуса подтверждается удостоверением после его выдачи по форме. В числе преференций — выплаты, финансовые пособия (начисляются каждый месяц), скидка на проезд в общественном транспорте. Удостоверение ВБД дает его обладателю возможность на особых условиях пользоваться медицинской помощью, иметь ряд налоговых льгот, оплачивать услуги ЖКХ со скидкой. Кроме того, ветеран может приоритетно вступать в различные кооперативы — от гаражных до жилых.
В Тюмени есть и региональные льготы для обладателей данного документа. Этими социальными преференциями уже сегодня пользуются, в том числе члены семей ветеранов, их вдовы. Если ветеран боевых действий погиб в зоне проведения СВО, его семья получает из областного бюджета выплаты в формате единоразовых пособий.
В 2023 году в Тюмени гражданин, обладатель удостоверения ветерана БД, может оформить себе компенсацию конкретной суммы из общей стоимости затрат на газификацию своего дома. Размер такой финансовой помощи — сто тысяч рублей максимум.
В прошлом году в законодательство, которым регулируются права ветеранов боевых действий, инициировали внесение ряда важных поправок. Так, в число граждан, которые получили возможность оформить соответствующее удостоверение, включили участников СВО на Украине. Удостоверение ВБД могут также получить сотрудники силовых структур, пограничной службы и гражданские лица, если они работали в зоне проведения СВО и принимали участие в выполнении боевых задач и в соответствующих действиях.
Весной 2023 года указом президента РФ список граждан, получивших возможность оформления удостоверений ВБД и такого статуса, был существенным образом расширен. В числе потенциальных ветеранов — ополченцы ДНР и ЛНР, на основании участия в боевых действиях, проводящихся на этих территориях, в период с 2014 года по настоящее время; военнослужащие по контракту, находившиеся на территории Луганской, Донецкой народных республик начиная с 24 февраля 2022 года, принимавшие участие в БД.
Жители Тюмени, собирающиеся в зону проведения СВО, могут обратиться за получением удостоверения ветерана боевых действий непосредственно перед отъездом либо после того, как вернутся домой.
Если гражданин призывается для службы по частичной мобилизации и отправляется в зону СВО, он может подать рапорт в свою воинскую часть для оформления этого удостоверяющего документа. При необходимости можно будет оформить и доверенность на имя родственников, чтобы они получили уже готовый документ.
Для контрактников и добровольцев из Тюмени вариант оформления удостоверения ветерана боевых действий — подача соответствующего заявления в военкомат. К заявлению необходимо будет приложить требуемые документы, в том числе приказы, информацию о наградах, полученных ранениях, рапорты и выписки из дела. Решение по поводу оформления удостоверения ветерана боевых действий в военкомате принимают в течение 30 дней, готовый документ вручают заявителю в военкомате по готовности.