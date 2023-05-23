На законодательном уровне в России обеспечивается комплекс социальных льгот, финансовых и других преференций при наличии статуса ветерана боевых действий (БД). Наличие такого статуса подтверждается удостоверением после его выдачи по форме. В числе преференций — выплаты, финансовые пособия (начисляются каждый месяц), скидка на проезд в общественном транспорте. Удостоверение ВБД дает его обладателю возможность на особых условиях пользоваться медицинской помощью, иметь ряд налоговых льгот, оплачивать услуги ЖКХ со скидкой. Кроме того, ветеран может приоритетно вступать в различные кооперативы — от гаражных до жилых.