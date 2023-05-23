Из-за пожаров тюменские дачники попали в стоп-лист у страховщиков

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
По словам экспертов, страхование домов в местах, где объявлен режим ЧС, запрещено. В регионе данный режим объявлен с 7 мая 2023 года.
В связи с этим владельцы загородной недвижимости массово отказываются от сдачи домов в аренду на лето, поскольку имеются большие риски. Между тем, спрос на съемные дачи растет.
Ранее сумма страхового покрытия загородного дома или дачи в среднем варьировалась от полутора до двух миллионов рублей. Стоимость полиса с максимальным набором рисков составляла более от семи до двенадцати миллионов рублей.
Выплаты зависели от материалов, из которых изготовлен дом, площади, рисков, которые включены в страховой полис, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области снизились цены на продукты и непродовольственные товары по сравнению с апрелем 2022 года. В среднем они уменьшились на 1%.