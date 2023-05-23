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Из-за пожаров тюменские дачники попали в стоп-лист у страховщиков

23 мая 2023, 04:21

Из-за лесных пожаров страховые компании внесли Тюменскую область в стоп-лист

Страховые компании Тюменской области отказываются оформлять страховые полиса на дома жителей региона из-за пожаров. Тюменскую область включили в стоп-лист.
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Тюмень

По словам экспертов, страхование домов в местах, где объявлен режим ЧС, запрещено. В регионе данный режим объявлен с 7 мая 2023 года.

В связи с этим владельцы загородной недвижимости массово отказываются от сдачи домов в аренду на лето, поскольку имеются большие риски. Между тем, спрос на съемные дачи растет.

Ранее сумма страхового покрытия загородного дома или дачи в среднем варьировалась от полутора до двух миллионов рублей. Стоимость полиса с максимальным набором рисков составляла более от семи до двенадцати миллионов рублей.

Выплаты зависели от материалов, из которых изготовлен дом, площади, рисков, которые включены в страховой полис, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области снизились цены на продукты и непродовольственные товары по сравнению с апрелем 2022 года. В среднем они уменьшились на 1%.

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