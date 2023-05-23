Грибной сезон в Тюменской области под угрозой из-за сухой погоды

Грибам требуется немного - тепло и влага. Когда земля достаточно прогреется и пройдут обильные ливневые дожди, урожай не заставит себя ждать. Однако прогнозы синоптиков на текущий год неутешительны. Если продолжится экстремальная жара без осадков, существует риск остаться без грибов в этом сезоне, - рассказал Константин Тальнишних, заведующий учебным ботаническим садом ТюмГУ, в беседе с «КП»-Тюмень.