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Грибной сезон в Тюменской области под угрозой из-за сухой погоды

23 мая 2023, 13:35
Любители грибной охоты в Тюменской области сталкиваются с риском остаться без урожая в текущем году из-за сухой и жаркой погоды. Эти неблагоприятные условия заставили местных грибников отложить свои корзины, ожидая дождей.

В группе «Грибы и грибники Тюмени и Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» участники выражают мнение, что грибы ещё рано собирать, так как леса очень сухие. Мицелию, из которой вырастают грибы, не хватает влаги.

Первые грибы были замечены в тюменских лесах недавно. Один из жителей Тюменской области обнаружил несколько вёшенок и решил, что начался грибной сезон. Мы обратились к биологу Константину Тальнишниху, чтобы узнать, стоит ли жителям надеяться на урожай грибов в 2023 году.

Грибам требуется немного - тепло и влага. Когда земля достаточно прогреется и пройдут обильные ливневые дожди, урожай не заставит себя ждать. Однако прогнозы синоптиков на текущий год неутешительны. Если продолжится экстремальная жара без осадков, существует риск остаться без грибов в этом сезоне, - рассказал Константин Тальнишних, заведующий учебным ботаническим садом ТюмГУ, в беседе с «КП»-Тюмень.

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