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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Эксперт назвал законные способы заработать подростку

23 мая 2023, 13:03
15% российских работодателей планируют нанимать на работу подростков, сообщает исследование, проведенное «Работа.ру» и сервисом «СберПодбор». Однако, согласно законодательству РФ, существуют определенные ограничения, которые необходимо учитывать при трудоустройстве молодых работников.

О разрешенных способах заработать подростку рассказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков в интервью для «Известий» 23 мая.

Согласно закону, возможность устроиться на работу открывается до наступления совершеннолетия, однако существуют некоторые особенности. Дети в возрасте младше 14 лет могут работать только в сферах кино, театра, цирка, а также участвовать в концертах и рекламе. Важно отметить, что ребенок не может самостоятельно принимать решение о трудоустройстве, требуется письменное разрешение родителей и органа опеки и попечительства.

«С 14 лет подросток может самостоятельно устраиваться на работу, но при условии получения письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства. Однако это должна быть легкая работа, не вредящая здоровью и не мешающая обучению в школе», — пояснил Ветерков.

С 16 лет подростки могут выбирать работу, на которую они хотят устроиться, без согласия родителей, но все равно с некоторыми ограничениями в условиях труда, характере выполняемой работы и режиме труда. Полная самостоятельность в вопросе трудоустройства наступает с достижением 18 лет.

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