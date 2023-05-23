Эксперт назвал законные способы заработать подростку

Согласно закону, возможность устроиться на работу открывается до наступления совершеннолетия, однако существуют некоторые особенности. Дети в возрасте младше 14 лет могут работать только в сферах кино, театра, цирка, а также участвовать в концертах и рекламе. Важно отметить, что ребенок не может самостоятельно принимать решение о трудоустройстве, требуется письменное разрешение родителей и органа опеки и попечительства.