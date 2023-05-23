Эксперт назвал законные способы заработать подростку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
О разрешенных способах заработать подростку рассказал операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков в интервью для «Известий» 23 мая.
Согласно закону, возможность устроиться на работу открывается до наступления совершеннолетия, однако существуют некоторые особенности. Дети в возрасте младше 14 лет могут работать только в сферах кино, театра, цирка, а также участвовать в концертах и рекламе. Важно отметить, что ребенок не может самостоятельно принимать решение о трудоустройстве, требуется письменное разрешение родителей и органа опеки и попечительства.
«С 14 лет подросток может самостоятельно устраиваться на работу, но при условии получения письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства. Однако это должна быть легкая работа, не вредящая здоровью и не мешающая обучению в школе», — пояснил Ветерков.
С 16 лет подростки могут выбирать работу, на которую они хотят устроиться, без согласия родителей, но все равно с некоторыми ограничениями в условиях труда, характере выполняемой работы и режиме труда. Полная самостоятельность в вопросе трудоустройства наступает с достижением 18 лет.