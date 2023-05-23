Двое тюменских подростков изнасиловали в подъезде школьницу

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что над ребенком надругались двое подростков. Инцидент произошел еще летом 2021 года. По данному факту расследовалось уголовное дело, которое в апреле текущего года было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского СУ СК Александру Кублякову представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает тг-канал главка СК.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне суд присяжных вынес обвинительный приговор Виталию Бережному, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой. Расследование уголовного дела длилось с августа 2021 года.