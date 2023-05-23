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Двое тюменских подростков изнасиловали в подъезде школьницу

23 мая 2023, 07:45
Фото: 1MI

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании тюменской школьницы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от тюменких силовиков предоставить доклад о расследовании уголовного дела об изнасиловании школьницы.
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Тюмень

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что над ребенком надругались двое подростков. Инцидент произошел еще летом 2021 года. По данному факту расследовалось уголовное дело, которое в апреле текущего года было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского СУ СК Александру Кублякову представить подробный доклад о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает тг-канал главка СК.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне суд присяжных вынес обвинительный приговор Виталию Бережному, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой. Расследование уголовного дела длилось с августа 2021 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СУ СК РФ по Тюменской области#Следственный комитет#Следственное управление#Бастрыкин Александр#Изнасилование#Тюмень#Дети#Тюменская область
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