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Дорога была в хорошем состоянии: жители Тюмени критикуют ремонт на 30 лет Победы

23 мая 2023, 11:42
Фото: Скрин паблика "Тюмень - наш дом"

Тюменцы раскритиковали ремонт дороги на улице 30 лет Победы

Тюменцы снова жалуются на дорожников, на этот раз из-за ремонта на улице 30 лет Победы. Горожане отмечают, что дорожное полотно было в хорошем состоянии, но теперь его меняют.

В мае вопросы у тюменцев вызывал ремонт дороги на улице Ставропольской, тогда городские власти сообщили, что асфальт на трассе менять не будут.

«Дорожное полотно было в отличном состоянии!», - отмечает тюменец Стас Кашперко в паблике «Тюмень – наш дом».

В данный момент строители сняли верхний слой асфальта на улице 30 лет Победы. Замене подлежит 2 км дорожного полотна. Здесь  восстановят тротуары, остановочные карманы, обустроят пешеходные переходы. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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