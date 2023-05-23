Дорога была в хорошем состоянии: жители Тюмени критикуют ремонт на 30 лет Победы

Тюменцы раскритиковали ремонт дороги на улице 30 лет Победы

Тюменцы снова жалуются на дорожников, на этот раз из-за ремонта на улице 30 лет Победы. Горожане отмечают, что дорожное полотно было в хорошем состоянии, но теперь его меняют.