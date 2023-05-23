Дорога была в хорошем состоянии: жители Тюмени критикуют ремонт на 30 лет Победы

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В мае вопросы у тюменцев вызывал ремонт дороги на улице Ставропольской, тогда городские власти сообщили, что асфальт на трассе менять не будут.
«Дорожное полотно было в отличном состоянии!», - отмечает тюменец Стас Кашперко в паблике «Тюмень – наш дом».
В данный момент строители сняли верхний слой асфальта на улице 30 лет Победы. Замене подлежит 2 км дорожного полотна. Здесь восстановят тротуары, остановочные карманы, обустроят пешеходные переходы.