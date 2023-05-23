Бывшего руководителя цирковой студии в Ишиме обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
«По версии следствия, в 2020 году в рамках национального проекта „Культура“ цирковой студии были переданы безвозмездно в форме субсидии денежные средства в сумме 2 млн рублей», — сообщили в СКР по Тюменской области.
Мужчину обвиняют в том, что в нарушение порядка проведения конкурсных закупок, заключил со своей супругой, работающей режиссером в цирке два контракта на 600 тысяч рублей. При этом услуги в итоге оказаны не были.
Ранее «Наш город» сообщил, что жители тюменского Заболотья обвиняют стражей правопорядка в бездействии. По мнению селян, в деревне Ачиры произошло убийство бизнесмена, но труп несколько дней лежал в бане.