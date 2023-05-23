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«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды

23 мая 2023, 10:25
Фото: 1MI
Как тюменская империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды на банкротстве

Как тюменская империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды на банкротстве

Бизнес-империя представителей армянской диаспоры «Арсиб» процветает, вопреки многочисленным искам, и банкротствам дочерних компаний. Семья Степанян, стоящая во главе бизнеса до сих пор остается одной из самых скрытных, и загадочных.
Сюжет
Тюмень

Лидеры по заработку

Бизнес «АРСИБ» принадлежит Самвелу Степаняну. Этот бренд, по заявлению самого холдинга, начал создаваться еще в 1957 году. Но основное развитие отмечается с 2007 года. Все началось с открытия ТРЦ «Колумб», через год под брендом «АРСИБ» (Активное Развитие Современного Инновационного Бизнеса) была создана группа компаний с несколькими видами бизнеса: торговля, девелопмент, строительство. Тогда же в структуру холдинга вошел завод «Тюменьмолоко».

Сейчас компания продолжает вести бизнес в сферах торговли, сельского хозяйства, гостиничного и строительного бизнесов. Активы самого Самвела Степаняна сейчас уже не так велики, однако многие компании, которые ранее находились в его владении теперь. принадлежат Мариам и Мартину Степанян, которые попали в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области, заняв 25 и 46 места соответственно.

А Лусине Срабян, владеющая долей предприятий холдинга «Арсиб» стала самой богатой женщиной региона. Основной доход ей приносит сельское хозяйство, в частности предприятия холдинга «Арсиб», которые она делит с другими представителями диаспоры.

Сумма активов Срабян составляет 4, 9 миллиарда рублей, выручка со всех компаний — 2,4 миллиарда, чистая прибыль составила 539 миллиона.

Многочисленные иски и тактика банкротства

Ежегодно холдинг с его компаниями и предприятиями попадает в скандалы. На днях стало известно, что Свиноводческая ферма «Мичуринское», относящаяся к холдингу, задолжала 33 млн рублей. В эту сумму входят и налоговые долги. Однако такая новость для тюменской медиасреды уже привычна.

Эта компания находится в стадии банкротства еще с 2020 года. Причем таковых компаний у холдинга хватает. Три месяца назад налоговая попыталась взыскать почти 1 млрд рублей с компании холдинга «Арсиб». Иск на 965,4 млн рублей УФНС подала к организации «Энки строй», которую также пытаются признать банкротом.

В процессе банкротства сейчас также находится нашумевшее ООО «Упрснабсбыт», принадлежащее Самвелу Степаняну, Серго Степаняну и Андранику Габриеляну. В прошлом году их и других причастных к бизнесу пытались привлечь к ответственности за долги в размере 459,9 миллионов рублей. В деле также фигурировала фамилия Мариам Степанян. Однако о значительных подвижках в деле пока неизвестно.

Банкротство предприятий «АРСИБА», имеющих значительную задолженность, часто называют тактикой ведения бизнеса компании. Однако, по неизвестным обстоятельствам, доходы членов бизнес-династии растут вместе со стопкой административных производств и жалоб.

Фото: nashgorod.ru

Накопил долгов — обанкротился и вернулся

Но больше всего работой холдинга недовольны в ЖК «Горизонт», с 2014 года тюменцы борются с застройщиком «АКВА», входящего в состав холдинга «АРСИБ». Уже 8 лет он незаконно расширяет площадь застраиваемой территории за счет вырубки березовой рощи, которая прилегает к комплексу.

Ранее на месте 3,11 и 14 корпусов росла березовая роща, которая находилась на балансе муниципалитета. Но руководство компании «АКВА» возвело на этом месте еще 3 дома, которые в плане не фигурировали. Когда жители заметили, что деревья по ночам вырубаются и расчищается место под будущую стройку, то было написано заявление губернатору, который встал на сторону жителей и инициировал проверку на участке и в компании.

Позже было заведено уголовное дело по статье 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений. Однако позже в прокуратуре сообщили, что состава преступления не и дело закрыли, в застройщик продолжил возводить новые дома.

А в 2019 году жильцы комплекса стали жаловаться жаловались на протекающие трубы, неработающую вентиляцию, обледенение на окнах, несоблюдение норм пожарной безопасности и прочее, сообщалось, что причиной неполадок стали множественные отступления от проекта, который «продавали» будущим жителям.

Но АО СЗ «АКВА» не боится жалоб и штрафов. В 2014 году это организация называлась СК «Аква-Инвест», но к 2017 году она накопила долгов практически на 9 миллионов рублей, после чего подала иск на банкротство. Обновив название, компания вновь вышла на строительный рынок. По аналогии с «Аквой», компании холдинга периодически банкротятся, но позже их заменяют новые.

#Алиса Вернер#Арсиб#Банкротство#Бизнес#Бизнесмен#Строительный бизнес#Общество#Новости тюмени#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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