«Бизнес на банкротстве»: как империя «Арсиб» зарабатывает миллиарды

Ранее на месте 3,11 и 14 корпусов росла березовая роща, которая находилась на балансе муниципалитета. Но руководство компании «АКВА» возвело на этом месте еще 3 дома, которые в плане не фигурировали. Когда жители заметили, что деревья по ночам вырубаются и расчищается место под будущую стройку, то было написано заявление губернатору, который встал на сторону жителей и инициировал проверку на участке и в компании.