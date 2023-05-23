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Баланин: На 39% увеличился охват граждан профилактическими мероприятиями по ОМС

23 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI
Фонд обязательного медицинского страхования опубликовал статистику за прошлый год, согласно которой через систему профилактических мероприятий прошли 51,7 млн человек. По данным аналитиков, это 100,2% от общего количества тех, кому рекомендовано проходить профилактику.

Руководитель ФОМС Илья Баланин рассказал, что охват граждан профмероприятиями в прошлом году удалось нарастить на 39% по сравнению с данными 2021 года. Также он отметил ежегодное расширение программы этих мероприятий. Кроме того, становится больше список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований, пишет ТАСС.

Баланин поделился данными по влиянию дополнительного финансирования на доступность помощи людям, страдающим онкологией. Так, в прошлом году было зафиксировано более чем 3,6 млн млн случаев лечения онкозаболеваний, в 2018 году показатель был меньше в два раза.

В отчёте говорится, что в 2022 году медики выполнили 91 900 процедур ЭКО в рамках территориальных программ обязательного медстрахования. В 2021 году было на 7300 случаев меньше.

В прошлом году россиянам оказали более 2 млн услуг специализированной медицинской помощи. На первой строчке в списке проблемы со зрением – 256 000 случаев. Онкология заняла второе место по частоте обращений – 248 000. Третье место – акушерство и гинекология – 170 000 оказанных услуг.

С 2021 года Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медицинскую помощь, которую пациенты получают в федеральных стационарных медучреждениях.

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