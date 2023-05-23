Баланин: На 39% увеличился охват граждан профилактическими мероприятиями по ОМС

Руководитель ФОМС Илья Баланин рассказал, что охват граждан профмероприятиями в прошлом году удалось нарастить на 39% по сравнению с данными 2021 года. Также он отметил ежегодное расширение программы этих мероприятий. Кроме того, становится больше список исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований, пишет ТАСС.