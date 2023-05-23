«6 сантиметров в сутки»: кто виноват в том, что Тура иссыхает на глазах у тюменцев

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По данным гидропоста, максимальный уровень воды в Туре был зафиксирован в 2016 году, тогда он составил 868 сантиметра. Минимальный уровень был зафиксирован в сентябре прошлого года и составил -79 сантиметров.
Если рассматривать исторические показатели на 23 мая, то максимальным уровень воды был в 2002 году и составлял 822 сантиметра, нынешний показатель уже можно назвать рекордно низким для мая, так как средний показатель воды на этот период составляет 582 сантиметра, а ранее минимальным показателем считалась отметка в 195 сантиметров, зафиксированная в 2008 году.
На графике, отражающем изменение уровня воды за последние 5 лет (с 2018 по 2023) заметно, что уровень воды стабильно снижается, не смотря на обещания специалистов, которые уверяли, что обмеление вскоре компенсируется.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, Тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета, в своей научной работе «Морфогенетическое строение аллювиальных почв р. Тура лесостепной зоны Зауралья», обозначил, что Тура относится к типу рек «с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью».
Также в питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.
Прошедшую зиму нельзя назвать. особенно снежной, обильные снегопады отмечались единично. Да и теплая погода в город пришла рано, что приблизило ледоход.
Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко еще в 2021 году рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы, притока реки Ирбит и далее поднимаемся выше на 100 километров, где начинается Туринская слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.
В 2021 году с 10 по 17 июня были пиковые подъемы воды в Туре на два метра, тогда водные потоки даже прорвал дамбу на реке Салде в Свердловской области. Вода за сутки поднималась на полметра.
Савченко отмечал, что уровень воды в значительной степени зависит от дождей. А с начала жаркого сезона в Тюмени не было еще ни одного крупного ливня, к тому же, судя по прогнозу погоды, осадков и в ближайшее время не предвидится.
Сейчас в «Подводречстрое» предполагают, что причина такого обмеления в засушливой погоде. Однако жители региона уже выдвигают свои версии произошедшего.
«Отсутствие разлива Иртыша возможно последствия строительства Китаем водозаборного комплекса для орошения засушливых районов. При введении полной мощности данного сооружения уровень воды Иртыша минус три метра от обычного», — рассуждают тоболяки.
Однако, версии с тем, что к этому причастен Китай или Казахстан пока не нашли своего официального подтверждения. В «Подводречстрое» до сих пор мониторят уровень воды в реке для сбора статистики и пока серьезных угроз для реки не наблюдают.
А потому специалисты успокаивают жителей города тем, что с окончанием засухи, уровень в реке должен существенно подняться.
Многие тюменцы предполагают, что падения уровня воды связано с набережной и дамбой, которую возвели в Заречной части города. Однако специалисты придерживаются совершенно противоположного мнения.
Периодически проводятся обследования дноукрепитальных работ, которые помогают набережной избежать деформации, а также ежегодно мониторится неабережная и дамба. Оба этих объекта организуют берегоукрепление, которое не позволяет реке менять русло, новые постройки сохраняют берега и русло реки.