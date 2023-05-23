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18-летний водитель попал в ДТП под Тюменью, перегоняя только купленное авто в Курган

23 мая 2023, 07:10
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Курган.
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ДТП

Авария произошла на 168-м километре автомобильной дороги. 18-летний водитель Lada со стражем вождения менее одного года не справился с управлением и слетел с проезжей части трассы в кювет.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель легковушки, двое 23-летних пассажиров, 21-летние пассажир и пассажирка авто. Все молодые люди — жители Кургана.

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 18-летний водитель купил автомобиль 19 мая — машину он перегонял с друзьями в Курган.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отправили под арест водителя Kia Rio, устроившего смертельную аварию утром в пятницу, 19 мая, на улице Камчатской. Как выяснилось, 44-летний тюменец протаранил машину, в которой находилась его жена.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Жертвы ДТП#Тюменская область#Видео
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