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Жара в + 30 градусов ожидает тюменцев в среду, субботу и воскресенье

22 мая 2023, 14:19
Фото: 1MI

В Тюмень идет жара до + 31 градуса

В областной столице скоро будет очень жарко. По данным Гисметео, в среду и субботу горожан ждёт до + 30 градусов. Осадков в городе не ожидается до следующей недели.

Уже 24 мая из-за малооблачной погоды и ветра в 2-3 метра в секунду температура воздуха в областной столице повысится до + 30 градусов. Влажность снизится до 33 %.

В субботу жара снова придёт в город, в Тюмени будет ясно и тоже до + 30 градусов. В воскресенье до + 31, осадков не ожидается. На протяжении всей следующей недели дневная температура воздуха составит +26 + 30 градусов, средняя скорость ветра 3 м/с.

Ранее «Наш город» сообщал, что 22 мая дети открыли купальный сезон на Войновке, они окунулись в фонтане.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Жара
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