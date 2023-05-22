Жара в + 30 градусов ожидает тюменцев в среду, субботу и воскресенье

В субботу жара снова придёт в город, в Тюмени будет ясно и тоже до + 30 градусов. В воскресенье до + 31, осадков не ожидается. На протяжении всей следующей недели дневная температура воздуха составит +26 + 30 градусов, средняя скорость ветра 3 м/с.