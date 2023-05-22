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Почему нельзя купаться? Запрет на посещение водоемов ввели в Тюменской области

22 мая 2023, 16:05
Фото: 1MI

Запрет на посещение водоемов в вечернее время ввели в Тюменской области

Жителям Тюменской области запретили посещать водоемы после восьми часов вечера. Соответствующие изменения в постановление от 7.05.2023 «О введении режима чрезвычайной ситуации» внес губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюмень
«Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20 часов 00 минут 7.05.2023, за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее «Наш Город» писал, что на всей территории Тюменской области введен режим ЧС с 7 мая 2023 года. Практически по всему региону объявлен максимальный класс пожарной опасности. В настоящее время действуют девять лесных пожаров, 5 ландшафтных пожаров на общей площади более тысячи гектаров.

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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Режим ЧС#Тюменская область#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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