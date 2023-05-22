Почему нельзя купаться? Запрет на посещение водоемов ввели в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что на всей территории Тюменской области введен режим ЧС с 7 мая 2023 года. Практически по всему региону объявлен максимальный класс пожарной опасности. В настоящее время действуют девять лесных пожаров, 5 ландшафтных пожаров на общей площади более тысячи гектаров.