Почему нельзя купаться? Запрет на посещение водоемов ввели в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
«Ввести запрет на въезд транспорта в леса, а также посещение гражданами лесов и природных водоемов с 20 часов 00 минут 7.05.2023, за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров, меры пожарной безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее «Наш Город» писал, что на всей территории Тюменской области введен режим ЧС с 7 мая 2023 года. Практически по всему региону объявлен максимальный класс пожарной опасности. В настоящее время действуют девять лесных пожаров, 5 ландшафтных пожаров на общей площади более тысячи гектаров.