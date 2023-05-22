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Published Сегодня, 03:54

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Лучше не дышать. Воздух в Тюменской области сегодня станет опасным

22 мая 2023, 03:54
Фото: nashgorod.ru

Уровень загрязнения воздуха в Тюменской области повысится к вечеру

Качество атмосферного воздуха значительно ухудшится в нескольких районах Тюменской области к вечеру понедельника. Уровень загрязнения повысится в Викуловском, Аромашевском и Казанском районах.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным сервиса Ventusky, пиковых отметок показатель достигнет в пять часов вечера.

«Уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество — PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky.

По информации IQAir, в Тюмени уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение ближайших дней сохранится на среднем уровне. Повышение индекса качества до отметки «вредно для уязвимых групп» будет достигнуто в пятницу. На данный момент индекс AQI составляет 78 (при норме от 0 до 50), концентрация ПДК превышена в пять раз.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 22 мая действуют 9 лесных пожаров. 5 из них находятся в стадии локализации.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Смог#Дым#Прогноз#Тюменская область
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