Лучше не дышать. Воздух в Тюменской области сегодня станет опасным

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Согласно данным сервиса Ventusky, пиковых отметок показатель достигнет в пять часов вечера.
«Уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество — PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky.
По информации IQAir, в Тюмени уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение ближайших дней сохранится на среднем уровне. Повышение индекса качества до отметки «вредно для уязвимых групп» будет достигнуто в пятницу. На данный момент индекс AQI составляет 78 (при норме от 0 до 50), концентрация ПДК превышена в пять раз.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 22 мая действуют 9 лесных пожаров. 5 из них находятся в стадии локализации.