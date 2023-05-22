Лучше не дышать. Воздух в Тюменской области сегодня станет опасным

По информации IQAir, в Тюмени уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение ближайших дней сохранится на среднем уровне. Повышение индекса качества до отметки «вредно для уязвимых групп» будет достигнуто в пятницу. На данный момент индекс AQI составляет 78 (при норме от 0 до 50), концентрация ПДК превышена в пять раз.