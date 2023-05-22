Виталию Бережному сегодня вынесут приговор

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
«Вердикт по делу об убийстве Насти Муравьевой будет оглашен сегодня, 22 мая. Пока сложно сказать, каким будет решение присяжных», — сообщил URA.RU источник, близкий к правоохранительным структурам.
Напомним, Виталия Бережного обвиняют в убийстве и изнасиловании 8-летней Анастасии Муравьевой. ЧП произошло два года назад — в конце июня 2021 года. 30 июня девочка ушла гулять и пропала.
Поиски ребенка велись в течение полутора месяцев. 19 августа тело школьницы обнаружили на берегу озера Оброчное. Спустя несколько дней сотрудники полиции задержали Виталия Бережного.
Согласно данным следствия, преступление он совершил в состоянии опьянения. Тело девочки он продолжительное время хранил дома, в холодильнике.
Во время следственного эксперимента Бережной в деталях рассказал о событиях дня, когда произошла трагедия. Однако позже от своих слов отказался и заявил, что признательные показания были подписаны под пытками током.