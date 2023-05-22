Виталия Бережного признали виновным в убийстве тюменской школьницы. Суд шел в Москве

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
«Сегодня в Мосгорсуде, по резонансному делу тюменского спецназовца Виталия Бережного, коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание», - отметил в своём тг-канале московский адвокат Александр Почуев.
Стоит отметить, что ранее присяжные в Тюменской области оправдали Бережного. Тогда вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Дело было передано в Мосгорсуд.
Ранее «Наш город» сообщал, что Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО.