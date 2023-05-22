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Виталия Бережного признали виновным в убийстве тюменской школьницы. Суд шел в Москве

22 мая 2023, 13:26
Фото: nashgorod.ru

Присяжные признали Виталия Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы

Присяжные вынесли вердикт тюменцу Виталию Бережному. По данным тг-канал адвоката Александра Почуева, его признали виновным в убийстве 8-летней девочки из Тюмени.
«Сегодня в Мосгорсуде, по резонансному делу тюменского спецназовца Виталия Бережного, коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами обвинения и в представлении доказательств в оправдание», - отметил в своём тг-канале московский адвокат Александр Почуев.

Стоит отметить, что ранее присяжные в Тюменской области оправдали Бережного. Тогда вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Дело было передано в Мосгорсуд.

Ранее «Наш город» сообщал, что Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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