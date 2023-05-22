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В Тюменской области мелеют реки, максимальный уровень опасности, клещей будет меньше

22 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI

Клещей после пожаров будет меньше

В тюменских реках убывает вода. В реке Тура, по данным гидропоста, за последние сутки он понизился на 2 сантиметра и опустился на отметку 81 сантиметр над нулем поста. Для сравнения, в начале апреля уровень воды в Туре составлял 172 сантиметра.

20 мая минимальный уровень, 205 сантиметров, был зарегистрирован в 2008 году, максимальный, 843 сантиметра, был в 2016 году.

В тобольском Иртыше уровень воды также остается низким, несмотря на то, что за последние 24 часа он поднялся на 5 сантиметров — до отметки 277 сантиметров. Ранее, 20 мая, минимальная отметка была зафиксирована в 2008 году — 345 сантиметров.

Между тем в тобольских чатах уже поднялась волна слухов о том, что в низком уровне воды в реках виноват Китай.

«Отсутствие разлива Иртыша возможно последствия строительства Китаем водозаборного комплекса для орошения засушливых районов. При введении полной мощности данного сооружения уровень воды Иртыша минус три метра от обычного», — говорят тоболяки.

Впрочем, эксперты придерживаются иного мнения — основной причиной понижения уровня воды в реках является недостаточное количество осадков. Также на обмеление влияет отсутствие мелиоративных работ.

 

Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области

Семь лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Аромашевском районах.

По погодным условиям с 21 по 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Пожары на пользу. Клещей будет меньше

Ландшафтные пожары в Тюменской области этой весной существенно сократили популяцию клещей. Об этом сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.

По его словам, природные катаклизмы всегда влекут за собой изменение экосистемы.

«Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили. Но большинство из них погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Также от пожаров погибла часть грызунов и насекомоядных, являющимися основными источниками пищи для клещей», — сообщил «АиФ Тюмень» Юрий Глазунов.

 

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