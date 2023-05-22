В Тюменской области мелеют реки, максимальный уровень опасности, клещей будет меньше

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
20 мая минимальный уровень, 205 сантиметров, был зарегистрирован в 2008 году, максимальный, 843 сантиметра, был в 2016 году.
В тобольском Иртыше уровень воды также остается низким, несмотря на то, что за последние 24 часа он поднялся на 5 сантиметров — до отметки 277 сантиметров. Ранее, 20 мая, минимальная отметка была зафиксирована в 2008 году — 345 сантиметров.
Между тем в тобольских чатах уже поднялась волна слухов о том, что в низком уровне воды в реках виноват Китай.
«Отсутствие разлива Иртыша возможно последствия строительства Китаем водозаборного комплекса для орошения засушливых районов. При введении полной мощности данного сооружения уровень воды Иртыша минус три метра от обычного», — говорят тоболяки.
Впрочем, эксперты придерживаются иного мнения — основной причиной понижения уровня воды в реках является недостаточное количество осадков. Также на обмеление влияет отсутствие мелиоративных работ.
Максимальный уровень пожарной опасности введен в Тюменской области
Семь лесных пожаров действуют на территории Тюменской области. Согласно сервису «Карта пожаров», возгорания зафиксированы в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Аромашевском районах.
По погодным условиям с 21 по 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Пожары на пользу. Клещей будет меньше
Ландшафтные пожары в Тюменской области этой весной существенно сократили популяцию клещей. Об этом сообщил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.
По его словам, природные катаклизмы всегда влекут за собой изменение экосистемы.
«Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили. Но большинство из них погибло, ведь температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Также от пожаров погибла часть грызунов и насекомоядных, являющимися основными источниками пищи для клещей», — сообщил «АиФ Тюмень» Юрий Глазунов.