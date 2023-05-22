В Тюменской области мелеют реки, максимальный уровень опасности, клещей будет меньше

Клещей после пожаров будет меньше

В тюменских реках убывает вода. В реке Тура, по данным гидропоста, за последние сутки он понизился на 2 сантиметра и опустился на отметку 81 сантиметр над нулем поста. Для сравнения, в начале апреля уровень воды в Туре составлял 172 сантиметра.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году