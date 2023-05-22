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В Тюменской области горит лес на территории пяти районов

22 мая 2023, 03:25
Фото: МЧС

9 лесных пожаров действуют в Тюменской области

Девять лесных, в том числе пять локализованных, пожаров действуют на территории Тюменской области на утро 22 мая.
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Тюмень

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть новых лесных пожаров, ликвидировано четыре очага возгорания площадью более 220 гектаров.

Согласно сервису «Карта пожаров», термоточки зафиксированы в Нижнетавдинском, Вагайском, Абатском, Викуловском районах, Тюменском городском округе.

По погодным условиям, 22 и 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен максимальный класс пожарной опасности по школе Нестерова, в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе установится жарках и сухая погода. В пятницу воздух в областной столице прогреется до +30.

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