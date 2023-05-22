В Тюменской области горит лес на территории пяти районов

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть новых лесных пожаров, ликвидировано четыре очага возгорания площадью более 220 гектаров.
Согласно сервису «Карта пожаров», термоточки зафиксированы в Нижнетавдинском, Вагайском, Абатском, Викуловском районах, Тюменском городском округе.
По погодным условиям, 22 и 23 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен максимальный класс пожарной опасности по школе Нестерова, в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе установится жарках и сухая погода. В пятницу воздух в областной столице прогреется до +30.