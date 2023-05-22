В Тюмени изменятся маршруты нескольких автобусов из-за ремонта на улице Теплотехников

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
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Здесь обновят разметку.
Данные маршруты сейчас по направлении из города двигаются по улицам Широтной, Теплотехников, автодороге «Тюмень — Боровский ». Автобусы изменят маршрут с 1 июня, движение будет осуществляться по улицам Широтной, Монтажников, автодороге «Тюмень — Боровский ».
С 27 мая у автобусов №50 появится новая остановка в мкр Суходольском. Маршрут № 138 будет останавливаться в деревни Патрушева.
Изменение схемы движение транспорта на улице Теплотехников связано с запуском непрерывного движения по объездной дороге Тюмени. Водители жалуются на постоянные пробки от развязки в сторону улицы Монтажников. Теперь водителям нужно пользоваться развязкой около ТЭЦ-2.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина все маршрутные автобусы будет следовать в объезд перекрытого участка. Изменения в расписании коснутся автобусов № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец «Пионер».
Маршруты № 11, 17, 17к и 68 поедут по улице Челюскинцев, Камышинской. Стоит отметить, что ремонт одной из главных улиц Тюмени пока не вызывает серьёзных пробок.