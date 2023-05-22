В Тюмени изменятся маршруты нескольких автобусов из-за ремонта на улице Теплотехников

Ранее «Наш город» сообщал, что с 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина все маршрутные автобусы будет следовать в объезд перекрытого участка. Изменения в расписании коснутся автобусов № 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец «Пионер».