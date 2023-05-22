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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В России хотят заняться восстановлением запчастей

22 мая 2023, 08:24
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что повторное использование запчастей представляет собой отличную возможность для снижения стоимости автострахования и ремонта авто.

Он поддержал инициативу создания отрасли восстановления деталей и ремонта подержанных запчастей для полиса ОСАГО. Поддержку инициативе выразили также дилеры и страховые компании. Эта система поможет снизить дефицит комплектующих, замедлить рост цен и снизить стоимость устранения дефектов автомобилей на 20–50%, считают участники рынка, пишут Известия.

Однако важно разработать методику оценки качества восстановленных запчастей, чтобы их использование не повысило риски аварий на дорогах. Также необходим государственный контроль за оборотом таких запчастей, подчеркнули представители Центрального банка.

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