В России хотят заняться восстановлением запчастей

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Он поддержал инициативу создания отрасли восстановления деталей и ремонта подержанных запчастей для полиса ОСАГО. Поддержку инициативе выразили также дилеры и страховые компании. Эта система поможет снизить дефицит комплектующих, замедлить рост цен и снизить стоимость устранения дефектов автомобилей на 20–50%, считают участники рынка, пишут Известия.
Однако важно разработать методику оценки качества восстановленных запчастей, чтобы их использование не повысило риски аварий на дорогах. Также необходим государственный контроль за оборотом таких запчастей, подчеркнули представители Центрального банка.