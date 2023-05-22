В России хотят заняться восстановлением запчастей

Он поддержал инициативу создания отрасли восстановления деталей и ремонта подержанных запчастей для полиса ОСАГО. Поддержку инициативе выразили также дилеры и страховые компании. Эта система поможет снизить дефицит комплектующих, замедлить рост цен и снизить стоимость устранения дефектов автомобилей на 20–50%, считают участники рынка, пишут Известия.