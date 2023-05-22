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В Аромашевском районе густой дым из-за лесных пожаров. Фото

22 мая 2023, 10:51
Фото: Фото Сергей Сидоренко

Лестной пожар действует в районе Балахлей в Аромашевском районе. Фото

Лесной пожар действует около населённого пункта Балахлей в Аромашевском районе. Местные леса в дыму, возгорание тушат пожарные из Республики Коми.
«Пожар в стороне с.Касьяново ликвидирован. На сегодня присутствует остаточный дым, образованный от тлеющих деревьев», - сообщил «Нашему городу» представитель администрации Вагайского района Сергей Сидоренко.

Сегодня «Наш город» отмечал, что в Увате пятилетний ребенок скончался в пожаре из-за акустической колонки. Трагедия произошла ночью в двухэтажном доме. В МЧС сообщили, что в акустической колонке сработал аварийный режим.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#МЧС
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