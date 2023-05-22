В Аромашевском районе густой дым из-за лесных пожаров. Фото

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Пожар в стороне с.Касьяново ликвидирован. На сегодня присутствует остаточный дым, образованный от тлеющих деревьев», - сообщил «Нашему городу» представитель администрации Вагайского района Сергей Сидоренко.
Сегодня «Наш город» отмечал, что в Увате пятилетний ребенок скончался в пожаре из-за акустической колонки. Трагедия произошла ночью в двухэтажном доме. В МЧС сообщили, что в акустической колонке сработал аварийный режим.