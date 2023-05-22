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Тюменцы столкнулись с дефицитом загородных домов для аренды

22 мая 2023, 05:53
Фото: 1MI

Тюменцам не хватает дач для аренды на лето

В Тюмень резко вырос спрос на аренду дачных участков. В настоящее время он значительно превышает количество предложений на рынке.
Сюжет
Тюмень

По словам риелторов, наибольшей популярностью пользуются недорогие участки с домами для проживания с зимний период года. Стоимость таких объектов — от 20 тысяч рублей в месяц. Также в числе популярных у тюменцев — дачи с летними домиками, без бань на территории. Аренда таких загородных домов обойдется в месяц в 10 тысяч рублей.

Съем дачные домов с коммуникациями, банями, мебелью стоит значительно дороже — не менее 40 тысяч рублей в месяц.

По словам экспертов, в мае традиционно наблюдается повышение спроса на аренду загородной недвижимости, так как люди готовятся к летнему периоду, плюс — большой приток северян, которые хотят арендовать дом на время своего отпуска, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость недвижимости на вторичном рынке на 1,2% за последний месяц. Сегодня средняя цена квартиры составляет порядка 5,7 миллионов рублей.

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