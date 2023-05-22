Тюменцы столкнулись с дефицитом загородных домов для аренды

По словам риелторов, наибольшей популярностью пользуются недорогие участки с домами для проживания с зимний период года. Стоимость таких объектов — от 20 тысяч рублей в месяц. Также в числе популярных у тюменцев — дачи с летними домиками, без бань на территории. Аренда таких загородных домов обойдется в месяц в 10 тысяч рублей.