Тюменцы столкнулись с дефицитом загородных домов для аренды

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По словам риелторов, наибольшей популярностью пользуются недорогие участки с домами для проживания с зимний период года. Стоимость таких объектов — от 20 тысяч рублей в месяц. Также в числе популярных у тюменцев — дачи с летними домиками, без бань на территории. Аренда таких загородных домов обойдется в месяц в 10 тысяч рублей.
Съем дачные домов с коммуникациями, банями, мебелью стоит значительно дороже — не менее 40 тысяч рублей в месяц.
По словам экспертов, в мае традиционно наблюдается повышение спроса на аренду загородной недвижимости, так как люди готовятся к летнему периоду, плюс — большой приток северян, которые хотят арендовать дом на время своего отпуска, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость недвижимости на вторичном рынке на 1,2% за последний месяц. Сегодня средняя цена квартиры составляет порядка 5,7 миллионов рублей.