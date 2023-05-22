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Тюменцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:28
Фото: 1MI
Тюменцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Выплата на отдых детей — социальная помощь от государства, которую в 2023 году могут получить некоторые жители Тюмени. Какие условия получения и какой размер пособия — рассказываем в этом материале.
Сюжет
Тюмень

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?

Одна из мер социальной поддержки, которую государство оказывает гражданам России в 2023 году, — выплата на летний оздоровительный отдых детей. Она предоставляется ежегодно на основании заявления и в том случае, если заявитель обладает правом на ее получение.

В 2023 году в Тюмени получить пособие на летний отдых в размере 33 тысяч рублей имеют право дети, родные или официально усыновленные/удочеренные из семей:

  • граждан, получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач при участии в вооруженном конфликте на Северном Кавказе, в том числе в Чеченской Республике;
  • граждан, ставших инвалидами в результате выполнения задач в рамках контртеррористических операций, проводимых на территории Северного Кавказа;
  • граждан, погибших при несении воинской службы в ходе участия в вооруженном конфликте в Чечне, на Северном Кавказе;
  • граждан, официально признанных безвестно отсутствующими, пропавшими без вести при выполнении боевых задач на Северном Кавказе и в Чечне, либо погибших;
  • граждан, которые погибли при несении воинской службы по контракту, состоявших на службе в ГПС МЧС РФ, органах внутренних дел, силовых органах и учреждениях УИС, принудительного исполнения, по контролю за оборотом психотропных, наркотических веществ, служивших в нацгвардии, участвовавших в операциях и несших службу на Северном Кавказе, в Чечне.

Подать заявление на получение выплаты на летний отдых ребенка имеют право:

  • родители и усыновители ребенка;
  • опекуны ребенка;
  • бабушки и дедушки детей.

Главное условие — наличие регистрации на одной территории с ребенком.

Выплату на летний отдых от государства можно получить один раз в год, она начисляется ученикам с 1 по 11 класс. Право на выплату имеют учащиеся исключительно общеобразовательных школ Тюмени и других населенных пунктов региона.

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как тюменцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Жители Тюмени, имеющие право на получение пособия на оздоровительный отдых ребенка, могут направить заявление и необходимые документы:

  • в СФР, Социальный фонд (бывший ПФР) — через МФЦ или клиентскую службу;
  • через портал «Госуслуги» — в электронной форме.

Оформить пособие можно исключительно на основании заявления и только в том случае, если все организации и ведомства, которые имеют ответственность по предоставлению гражданам соответствующих услуг, направили в СФР и в государственные информационные системы необходимые сведения. Таким образом, при необходимости вместе с заявлением могут попросить предоставить следующие документы:

  • справку о прохождении военной службы по призыву и о призыве из военкомата;
  • документ, который подтверждает факт гибели военнослужащего-призывника, его статус безвестно отсутствующего, смерть;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справку, подтверждающую факт совместного проживания получателя выплаты и ребенка;
  • справку из общеобразовательной школы, где обучается ребенок.

Также могут потребоваться справки, которые подтвердят инвалидность, полученную в результате выполнения боевых задач на Северном Кавказе.

После получения заявления уполномоченные ведомства рассмотрят его и примут решение в установленный срок — пять дней с даты подачи всех документов, поступления требуемых сведений в Социальный фонд. О принятом решении заявитель будет уведомлен в течение трех рабочих дней после принятия решения. Средства переведут на счет по реквизитам, указанным в заявлении, в течение пяти рабочих дней.

Как тюменцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак тюменцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как тюменцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: 1MI
#Тюмень#Выплаты на детей#Летний отдых
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