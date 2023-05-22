Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Одна из мер социальной поддержки, которую государство оказывает гражданам России в 2023 году, — выплата на летний оздоровительный отдых детей. Она предоставляется ежегодно на основании заявления и в том случае, если заявитель обладает правом на ее получение.
В 2023 году в Тюмени получить пособие на летний отдых в размере 33 тысяч рублей имеют право дети, родные или официально усыновленные/удочеренные из семей:
Подать заявление на получение выплаты на летний отдых ребенка имеют право:
Главное условие — наличие регистрации на одной территории с ребенком.
Выплату на летний отдых от государства можно получить один раз в год, она начисляется ученикам с 1 по 11 класс. Право на выплату имеют учащиеся исключительно общеобразовательных школ Тюмени и других населенных пунктов региона.
Жители Тюмени, имеющие право на получение пособия на оздоровительный отдых ребенка, могут направить заявление и необходимые документы:
Оформить пособие можно исключительно на основании заявления и только в том случае, если все организации и ведомства, которые имеют ответственность по предоставлению гражданам соответствующих услуг, направили в СФР и в государственные информационные системы необходимые сведения. Таким образом, при необходимости вместе с заявлением могут попросить предоставить следующие документы:
Также могут потребоваться справки, которые подтвердят инвалидность, полученную в результате выполнения боевых задач на Северном Кавказе.
После получения заявления уполномоченные ведомства рассмотрят его и примут решение в установленный срок — пять дней с даты подачи всех документов, поступления требуемых сведений в Социальный фонд. О принятом решении заявитель будет уведомлен в течение трех рабочих дней после принятия решения. Средства переведут на счет по реквизитам, указанным в заявлении, в течение пяти рабочих дней.