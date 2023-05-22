Оформить пособие можно исключительно на основании заявления и только в том случае, если все организации и ведомства, которые имеют ответственность по предоставлению гражданам соответствующих услуг, направили в СФР и в государственные информационные системы необходимые сведения. Таким образом, при необходимости вместе с заявлением могут попросить предоставить следующие документы: