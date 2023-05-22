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Тюменский военный погиб в ходе СВО. У него остались жена и дочь

22 мая 2023, 16:26
Фото: 1MI

Житель Тюменской области погиб в ходе СВО

Житель Тюменской области Данил Марделло погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в администрации Юргинского района.
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Тюмень

Военный родился и вырос в поселке Новый Тап. У Данила остались родители, жена и дочь.

«Данил был отличным спортсменом, активным учеником во всех школьных делах. Хорошо пел, рисовал, успешно занимался в группе допризывной подготовки. Родители Данила воспитали его достойным, мужественным и ответственным человеком. Приносим глубокие соболезнования родным погибшего Данила Марделло», — отметили в администрации Юргинского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в минувшие выходные похоронили Кирилла Иванова, погибшего в ходе СВО. Церемония прощания состоялась в субботу, 20 мая.

#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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