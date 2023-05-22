Тюменский военный погиб в ходе СВО. У него остались жена и дочь

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Военный родился и вырос в поселке Новый Тап. У Данила остались родители, жена и дочь.
«Данил был отличным спортсменом, активным учеником во всех школьных делах. Хорошо пел, рисовал, успешно занимался в группе допризывной подготовки. Родители Данила воспитали его достойным, мужественным и ответственным человеком. Приносим глубокие соболезнования родным погибшего Данила Марделло», — отметили в администрации Юргинского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в минувшие выходные похоронили Кирилла Иванова, погибшего в ходе СВО. Церемония прощания состоялась в субботу, 20 мая.