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Тюменские водители стали получать СМС-сообщения о штрафах

22 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI

Водители Тюмени теперь получают СМС-сообщения о штрафах ГИБДД

Тюменские водители стали получать СМС от ГИБДД с суммой штрафа. По данным подписчиков «Нашего города», сообщения приходят на телефоны с прошлой пятницы.
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Тюмень

Стоит отметить, что подобная практика распространена в крупных городах в РФ и за рубежом. Об этой инициативе сообщили тюменские власти ещё в декабре 2022 года.

Ранее «Наш город» отмечал, что Система оповещения через СМС позволит водителям Тюменской области быстрее узнавать о совершенных нарушениях и назначенных штрафах. Их можно будет быстрее оплатить со скидкой в 50%. Все сообщения будут присылаться без персональных данных нарушителя.

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#Александр Мязин#Тюмень
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