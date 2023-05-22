Тюменские водители стали получать СМС-сообщения о штрафах

Ранее «Наш город» отмечал, что Система оповещения через СМС позволит водителям Тюменской области быстрее узнавать о совершенных нарушениях и назначенных штрафах. Их можно будет быстрее оплатить со скидкой в 50%. Все сообщения будут присылаться без персональных данных нарушителя.