Тюменские водители стали получать СМС-сообщения о штрафах

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Стоит отметить, что подобная практика распространена в крупных городах в РФ и за рубежом. Об этой инициативе сообщили тюменские власти ещё в декабре 2022 года.
Ранее «Наш город» отмечал, что Система оповещения через СМС позволит водителям Тюменской области быстрее узнавать о совершенных нарушениях и назначенных штрафах. Их можно будет быстрее оплатить со скидкой в 50%. Все сообщения будут присылаться без персональных данных нарушителя.