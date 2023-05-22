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Зимовочный комплекс в Антарктиде построит тюменская компания за 1,7 миллиардов рублей

22 мая 2023, 07:37
Фото: Википедия

Тюменская компания построит зимовочный комплекс в Антарктиде

Тюменская компания получила контракт на застройку Антарктиды стоимостью 1,7 миллиардов рублей. ОАО «Запсибгазпром» займется возведением зимовочного комплекса на антарктической станции Восток.
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Тюмень

До конца 2023 года специалистам предстоит произвести работы по внутриконтинентальной транспортировке объектов НЗК Восток, их монтажу, а также выполнить пусконаладочные работы, необходимых для создания этого комплекса.

Все работу будут проходить по заказу ФГУП Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), передает тг-канал Пронедра.

Восток — круглогодичная антарктическая научная станция России, построенная в центральной части материка в 1957 году. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения.

Ранее «Наш Город» писал, что Минобрнауки утвердило проект строительства студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, проект будет реализован в течение пяти лет.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство#Тюменская область
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