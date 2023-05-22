Зимовочный комплекс в Антарктиде построит тюменская компания за 1,7 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
До конца 2023 года специалистам предстоит произвести работы по внутриконтинентальной транспортировке объектов НЗК Восток, их монтажу, а также выполнить пусконаладочные работы, необходимых для создания этого комплекса.
Все работу будут проходить по заказу ФГУП Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), передает тг-канал Пронедра.
Восток — круглогодичная антарктическая научная станция России, построенная в центральной части материка в 1957 году. На станции ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли, метеорологические, геофизические, гляциологические (по исследованию природного льда) наблюдения.
Ранее «Наш Город» писал, что Минобрнауки утвердило проект строительства студенческого кампуса мирового уровня в Тюмени. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, проект будет реализован в течение пяти лет.