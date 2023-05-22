Тысячам тюменцев понадобилась помощь врачей за минувшие выходные

За минувшие выходные в отделении скорой помощи приняли 540 экстренных вызовов, остальные звонки поступили в неотложной форме. В поликлиники было передано 654 вызова. Угрозы для жизни ни у кого из пациентов, обратившихся в медучреждения, к счастью, не было.