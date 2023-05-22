Тысячам тюменцев понадобилась помощь врачей за минувшие выходные

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
За минувшие выходные в отделении скорой помощи приняли 540 экстренных вызовов, остальные звонки поступили в неотложной форме. В поликлиники было передано 654 вызова. Угрозы для жизни ни у кого из пациентов, обратившихся в медучреждения, к счастью, не было.
По вопросам самопомощи консультацию получили 69 человек.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохраняется высокий спрос на врачей. Психиатрам готовы платить 100 тысяч рублей.