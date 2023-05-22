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Тысячам тюменцев понадобилась помощь врачей за минувшие выходные

22 мая 2023, 08:54
Фото: 1MI

Жители Тюмени 1098 раз обратились в скорую помощь за выходные

Медработники оказали помощь 1098 местным жителям в период с 20 по 21 мая. Об этом сообщили в telegram-канале регионального Здравоохранения.

За минувшие выходные в отделении скорой помощи приняли 540 экстренных вызовов, остальные звонки поступили в неотложной форме. В поликлиники было передано 654 вызова. Угрозы для жизни ни у кого из пациентов, обратившихся в медучреждения, к счастью, не было.

По вопросам самопомощи консультацию получили 69 человек.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сохраняется высокий спрос на врачей. Психиатрам готовы платить 100 тысяч рублей.

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#Елена Чебоксарова#Врачи#Скорая помощь#Медучреждения#Пациенты#Больные#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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