СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
СМИ как регионального, так и федерального масштаба пишут о том, что в Ростовской области ограничивается нормальная конкуренция в дорожном строительстве.
Напомним: Арбитражный суд Ростовской области поддержал претензии антимонопольщиков к региональному министерству транспорта. По словам представителей ФАС, чиновники масштабировали закупки на содержание дорог, из-за чего победу одерживали конкретные участники, пишет newizv.ru.
По информации пресс-службы УФАС по Ростовской области, минтранс региона объявил два аукциона на общую сумму 3,5 млрд рублей. Согласно их условиям, потенциальный подрядчик должен в 34 населённых пунктах одновременно выполнить более 50 видов работ. С таким объёмом могут справиться только две структуры – это «РостовАвтоДор» и «Тацинское ДСУ».
Примечательно, что нынешний министр транспорта области ранее руководил «РостовАвтоДором». Более того, этот скандал с участием «РостовАвтоДора» и чиновников минтранса не единственный. Ранее УФАС наложило на эту компанию и ООО «Строитель» штраф за картельное соглашение, ведущее к ограничению конкуренции. Тогда речь шла о сумме, превышающей 228 млн рублей. Московский арбитражный суд оставил наказание в силе.
Также в ФАС сообщили о выявленных нарушениях в закупке работ по строительству автодороги, соединяющей Ростов-на-Дону с ДНР. Недавно в Азовском районе объявили
тендер на содержание дорог стоимостью 77,5 млн рублей. Сумма внушительная, но почему-то не указан фронт работ. По данному факту также проводится проверка.
Отмечается, что федеральные и региональные СМИ неоднократно писали о его связях с семьёй местного дорожного магната Павла Рогачкина. Сотрудники ФАС уже выявляли картельные сговоры, в которых фигурируют дорожные компании, связанные с семьёй Рогачкина. Минтранс региона регулярно проводит электронные конкурсы, выигрывают в которых компании Рогачкина – «Т-Транс» и «Ростовское ДСУ».
В рейтинге «РИА Новости» по качеству дорожного покрытия Ростовская область находится на 30-м месте. Неудовлетворительное состояние дорог было отмечено президентом России во время его посещения КПП Гуково. Тогда Путин заявил, что «там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно».
Остаётся надеяться, что замечание главы государства всё-таки будет услышано и качество дорог в регионе улучшится.