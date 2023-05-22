СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Примечательно, что нынешний министр транспорта области ранее руководил «РостовАвтоДором». Более того, этот скандал с участием «РостовАвтоДора» и чиновников минтранса не единственный. Ранее УФАС наложило на эту компанию и ООО «Строитель» штраф за картельное соглашение, ведущее к ограничению конкуренции. Тогда речь шла о сумме, превышающей 228 млн рублей. Московский арбитражный суд оставил наказание в силе.