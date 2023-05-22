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«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области

22 мая 2023, 09:30
Фото: 1MI
Как компания «Этажи» сотрудничает с губернатором Тюменской области

Как компания «Этажи» сотрудничает с губернатором Тюменской области

Шокирующее заявление Ильдара Хусаинова, генерального директора компании «Этажи», о переносе головного офиса из Тюмени, быстро нашло отклик — состоялся разговор с губернатором Тюменской области, который «придержал» компанию в регионе.

Черное пятно на пиджак губернатора

В своем телеграм-канале Хусаинов заявил, что «задумался о переводе головного офиса компании из Тюмени в другой город». По его словам, в последние несколько лет вести бизнес в Тюменской области стало сложнее.

«Многие вопросы можно решить только на федеральном уровне. К сожалению из Тюмени переехали многие компании, часть были проданы. Каждый хорошо растущий бизнес наоборот должен браться на фокус внимания, не на тему как с него ещё больше взять, а как совместно создать условия для развития и уверенности в будущем», — объяснял мысль об уходе гендиректор компании «Этажи».

Многие узрели в словах Хусаинова намек на шантаж. Крупный бизнесмен, бизнес которого зародился в Тюмени, а после разросся до федеральных масштабов, открыто заявил, что недоволен работой правительства и считает, что предпринимателей в регионе не поддерживают.

Примечательно, что заявление как раз выпало на период, когда местные власти хвастают объемами поддержки, оказываемыми предпринимателям. По итогу за 2022 год губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался о том, что в регионе растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, за прошедший год показатель вырос на 10%. В сумме поддержка из областного бюджета в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей, её получил и крупный, и средний, и малый бизнес.

Вдобавок в сентябре грядут выборы губернатора, а потому сейчас самое выгодное время для того, чтобы о чем-то «попросить» Александра Моора, который готовит свою предвыборную кампанию и уже получил одобрение от президента Владимира Путина.

Конфликт между правительством и «Этажами» быстро улегся, Хусаинов в тот же день сообщил, что «пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия», и понимание было найдено. Позже он заявил, что у него состоялся разговор с губернатором Тюменской области.

Но на форуме Российское предпринимательство 2023 Александр Моор, отвечая на один из вопросов, отметил, что Хусаинов «человек очень эмоциональный» и «передумал, видимо, обстоятельства изменились». Также Моор напомнил, что с «Этажами» у правительства заключено инвестсоглашение о предоставлении земельного участка под строительство нового офиса.

Фото: 1MI

Крупный налоговик или дробление бизнеса?

Вероятно, навстречу Хусаинову пошли из-за налоговых отчислений, которые крупная фирма приносит в неплохом объеме. Учитывая стабильный рост доходов, растут и отчисления в бюджет.

Так в 2017 году компания выплатила налогов на сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Последующие два года доходность снизилась и в сумме по налогам вышло 37,1 миллиона. Но уже за 2020 сумма выросла до 40,5 миллиона, а в 2021 — до 51,7 миллиона.

Однако, учитывая масштабы компании и доходы ее сотрудников, налоговые выплаты вызывают вопросы. Бизнес Хусаинова раздроблен на нескольких юридических лиц и ИП. Хусаинов — руководитель 8 компаний и учредитель 18. Однако в бизнесе участвует и Елена Хусаинова, руководитель 3 компаний и учредитель 6.

Риэлтор компании на условиях анонимности рассказал, что его не трудоустраивали официально, на сотрудника оформляют ИП — это якобы обязательное требование. Окладной части нет, и зарплата зависит исключительно от продаж.

«Очень сложно что-то не продать или не сдать в аренду за месяц, обычно сотрудник берет по 20-30% от стоимости жилья, сдавая его съемщику, а затраты минимальные — приехал, показал, оформил договор — и деньги в кармане. Но есть и крупные продажи по 100-500 тысяч рублей за сделку, но такое обычно под силу только совсем матерым продавцам. Из плюсов для сотрудника — никаких налоговых вычетов, что существенно ударило бы по зарплате, все прекрасно понимают, зачем это делается», — рассказал «Нашему городу» бывший сотрудник компании.

Также по данным из открытых источников, доход Хусаинова за 2022 год с учетом всех подконтрольных компаний составил 436 миллионов рублей, за 2021 — 401 миллион рублей. Елена Хусаинова за 2022 год получила 74 миллиона рублей, за 2021 — 45 миллионов.

Сюда же не включены доходы сотрудников компании, которые получают прибыль через свои ИП.

Фото: 1MI

В чем выгода сотрудничества?

Несмотря ни на что, компанию правительство использует, как визитную карточку, чтобы показать, мол, Тюменская область хороша для бизнеса и инвестиций. А сейчас регион серьезно нуждается в крупных бизнесменах, которые бы исправно платили, так как налоговый долг региона уже вырос до 45,4 миллиарда рублей. 55,8% этой суммы — долг скандального Антипинскго НПЗ, которым также когда-то кичился Александр Моор.

Также инсайдеры сообщают, что у Хусаинова есть давние и устойчивые связи с правительством, что помогает ему продвигать свои интересы и рассматривать значительно больше вариантов ведения бизнеса.

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