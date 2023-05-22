«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В своем телеграм-канале Хусаинов заявил, что «задумался о переводе головного офиса компании из Тюмени в другой город». По его словам, в последние несколько лет вести бизнес в Тюменской области стало сложнее.
«Многие вопросы можно решить только на федеральном уровне. К сожалению из Тюмени переехали многие компании, часть были проданы. Каждый хорошо растущий бизнес наоборот должен браться на фокус внимания, не на тему как с него ещё больше взять, а как совместно создать условия для развития и уверенности в будущем», — объяснял мысль об уходе гендиректор компании «Этажи».
Многие узрели в словах Хусаинова намек на шантаж. Крупный бизнесмен, бизнес которого зародился в Тюмени, а после разросся до федеральных масштабов, открыто заявил, что недоволен работой правительства и считает, что предпринимателей в регионе не поддерживают.
Примечательно, что заявление как раз выпало на период, когда местные власти хвастают объемами поддержки, оказываемыми предпринимателям. По итогу за 2022 год губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался о том, что в регионе растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, за прошедший год показатель вырос на 10%. В сумме поддержка из областного бюджета в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей, её получил и крупный, и средний, и малый бизнес.
Вдобавок в сентябре грядут выборы губернатора, а потому сейчас самое выгодное время для того, чтобы о чем-то «попросить» Александра Моора, который готовит свою предвыборную кампанию и уже получил одобрение от президента Владимира Путина.
Конфликт между правительством и «Этажами» быстро улегся, Хусаинов в тот же день сообщил, что «пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия», и понимание было найдено. Позже он заявил, что у него состоялся разговор с губернатором Тюменской области.
Но на форуме Российское предпринимательство 2023 Александр Моор, отвечая на один из вопросов, отметил, что Хусаинов «человек очень эмоциональный» и «передумал, видимо, обстоятельства изменились». Также Моор напомнил, что с «Этажами» у правительства заключено инвестсоглашение о предоставлении земельного участка под строительство нового офиса.
Вероятно, навстречу Хусаинову пошли из-за налоговых отчислений, которые крупная фирма приносит в неплохом объеме. Учитывая стабильный рост доходов, растут и отчисления в бюджет.
Так в 2017 году компания выплатила налогов на сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Последующие два года доходность снизилась и в сумме по налогам вышло 37,1 миллиона. Но уже за 2020 сумма выросла до 40,5 миллиона, а в 2021 — до 51,7 миллиона.
Однако, учитывая масштабы компании и доходы ее сотрудников, налоговые выплаты вызывают вопросы. Бизнес Хусаинова раздроблен на нескольких юридических лиц и ИП. Хусаинов — руководитель 8 компаний и учредитель 18. Однако в бизнесе участвует и Елена Хусаинова, руководитель 3 компаний и учредитель 6.
Риэлтор компании на условиях анонимности рассказал, что его не трудоустраивали официально, на сотрудника оформляют ИП — это якобы обязательное требование. Окладной части нет, и зарплата зависит исключительно от продаж.
«Очень сложно что-то не продать или не сдать в аренду за месяц, обычно сотрудник берет по 20-30% от стоимости жилья, сдавая его съемщику, а затраты минимальные — приехал, показал, оформил договор — и деньги в кармане. Но есть и крупные продажи по 100-500 тысяч рублей за сделку, но такое обычно под силу только совсем матерым продавцам. Из плюсов для сотрудника — никаких налоговых вычетов, что существенно ударило бы по зарплате, все прекрасно понимают, зачем это делается», — рассказал «Нашему городу» бывший сотрудник компании.
Также по данным из открытых источников, доход Хусаинова за 2022 год с учетом всех подконтрольных компаний составил 436 миллионов рублей, за 2021 — 401 миллион рублей. Елена Хусаинова за 2022 год получила 74 миллиона рублей, за 2021 — 45 миллионов.
Сюда же не включены доходы сотрудников компании, которые получают прибыль через свои ИП.
Несмотря ни на что, компанию правительство использует, как визитную карточку, чтобы показать, мол, Тюменская область хороша для бизнеса и инвестиций. А сейчас регион серьезно нуждается в крупных бизнесменах, которые бы исправно платили, так как налоговый долг региона уже вырос до 45,4 миллиарда рублей. 55,8% этой суммы — долг скандального Антипинскго НПЗ, которым также когда-то кичился Александр Моор.
Также инсайдеры сообщают, что у Хусаинова есть давние и устойчивые связи с правительством, что помогает ему продвигать свои интересы и рассматривать значительно больше вариантов ведения бизнеса.