«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области

Примечательно, что заявление как раз выпало на период, когда местные власти хвастают объемами поддержки, оказываемыми предпринимателям. По итогу за 2022 год губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался о том, что в регионе растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, за прошедший год показатель вырос на 10%. В сумме поддержка из областного бюджета в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей, её получил и крупный, и средний, и малый бизнес.