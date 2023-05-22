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Самый засушливый май в Тюмени. Дождей нет, тюменские реки мелеют

22 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI

Май 2023 года в Тюмени может стать самым засушливым за последние 87 лет

Этот месяц года может стать для Тюмени самым засушливым за последние 80 лет. В конце месяца ожидается до + 30 градусов, осадков не будет, сообщает Гисметео.

Температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы, погода малооблачная. С начала месяца выпало около 0,1 мм осадков.

«Месячная норма составляет 44 мм. Ранее самым сухим был май 2021 года», - сообщил администратор проекта «Погода 45» Илья Винштейн.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что уровень воды в Иртыше резко падает — это грозит серьёзными проблемами. В реке Тура, уровень воды снизился до отметки 81 сантиметр. Для сравнения, в начале апреля уровень воды в Туре составлял 172 сантиметра.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода#Режим ЧС#Пожары#Происшествия
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