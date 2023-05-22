Самый засушливый май в Тюмени. Дождей нет, тюменские реки мелеют

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы, погода малооблачная. С начала месяца выпало около 0,1 мм осадков.
«Месячная норма составляет 44 мм. Ранее самым сухим был май 2021 года», - сообщил администратор проекта «Погода 45» Илья Винштейн.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что уровень воды в Иртыше резко падает — это грозит серьёзными проблемами. В реке Тура, уровень воды снизился до отметки 81 сантиметр. Для сравнения, в начале апреля уровень воды в Туре составлял 172 сантиметра.