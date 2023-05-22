«Росводоканал Тюмень» реконструирует сети в городских дворах

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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«В некоторых дворах меняются и водопроводные и тепловые сети, поэтому согласовываем работу со смежными организациями. Стараемся выполнять все запланированные работы оперативно, ведь после завершения подземной стройки предстоит большая работа по благоустройству дворовых пространств», — прокомментировал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
К середине мая специалисты переложили около 160 метров сетей водоснабжения в трех дворах, по адресам: ул. 50 лет Октября, д. 70, ул. Щербакова, д. 106, д. 110, д. 112 и ул. Газовиков, д. 8. Продолжаются работы еще в 6 дворах во всех административных округах областного центра.
Всего за этот летний сезон в рамках программы комплексного благоустройства «Росводоканал Тюмень» заменит около 4 тысяч метров коммуникаций водоснабжения и водоотведения в 19 дворах областной столицы.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.