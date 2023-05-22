Приговор Виталию Бережному, беспилотники запретят, «Этажи» сотрудничают с чиновниками

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Присяжные Мосгорсуда признали виновным Виталия Бережного в убийстве 8-летней тюменки.
Коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами, об этом сообщил в своём тг-канале московский адвокат Александр Почуев.
В прошлом году в Тюменской области Бережной был оправдан. Тогда вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Дело было передано в Мосгорсуд.
В Тюменской области власти запретят использование беспилотников из-за СВО.
Подготовлено постановление о запрете на полёты беспилотников в регионе. Ограничение будет действовать до снятия режима готовности из-за проведения СВО.
Постановление будет распространяться не все беспилотники. Исключения касаются БПЛА, которые работают по заказу федеральных и региональных властей.
«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — отмечается в проекте постановления.
«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области.
На прошлой неделе заявление Ильдара Хусаинова, генерального директора компании «Этажи», о переносе головного офиса из Тюмени, быстро нашло отклик. В течение суток состоялся разговор с губернатором.
Ряд респондентов предположили в словах Хусаинова намек на шантаж. Крупный бизнесмен открыто заявил, что недоволен работой правительства. Примечательно, что заявление как раз выпало на период, когда местные власти хвастают объемами поддержки. В регионе постепенно растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства (за год почти на 10%).
Конфликт между правительством и «Этажами» быстро улегся, Хусаинов в тот же день сообщил, что «пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия», и понимание было найдено. Позже он заявил, что у него состоялся разговор с губернатором Тюменской области.