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Приговор Виталию Бережному, беспилотники запретят, «Этажи» сотрудничают с чиновниками

22 мая 2023, 17:52
Фото: 1MI

Беспилотники запретят, «Этажи» сотрудничают с чиновниками, приговор Виталию Бережному

Вынесен вердикт тюменцу Виталию Бережному. Его признали виновным в убийстве 8-летней девочки из Тюмени.

Присяжные Мосгорсуда признали виновным Виталия Бережного в убийстве 8-летней тюменки.      

Коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт. Защита была ограничена судом в ознакомлении с доказательствами, об этом сообщил в своём тг-канале московский адвокат Александр Почуев.

В прошлом году в Тюменской области Бережной был оправдан. Тогда вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Дело было передано в Мосгорсуд.

В Тюменской области власти запретят использование беспилотников из-за СВО.

Подготовлено постановление о запрете на полёты беспилотников в регионе. Ограничение будет действовать до снятия режима готовности из-за проведения СВО.

Постановление будет распространяться не все беспилотники. Исключения касаются БПЛА, которые работают по заказу федеральных и региональных властей.

«Запретить использование беспилотных воздушных судов в Тюменской области. Запрет устанавливается до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного указом президента Российской Федерации», — отмечается в проекте постановления.

«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области.

На прошлой неделе заявление Ильдара Хусаинова, генерального директора компании «Этажи», о переносе головного офиса из Тюмени, быстро нашло отклик. В течение суток состоялся разговор с губернатором.

Ряд респондентов предположили в словах Хусаинова намек на шантаж. Крупный бизнесмен открыто заявил, что недоволен работой правительства. Примечательно, что заявление как раз выпало на период, когда местные власти хвастают объемами поддержки. В регионе постепенно растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства (за год почти на 10%).

Конфликт между правительством и «Этажами» быстро улегся, Хусаинов в тот же день сообщил, что «пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия», и понимание было найдено. Позже он заявил, что у него состоялся разговор с губернатором Тюменской области.

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«Шантаж или манипуляция»: как «Этажи» сотрудничают с губернатором Тюменской области
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