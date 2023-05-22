Приговор Виталию Бережному, беспилотники запретят, «Этажи» сотрудничают с чиновниками

Конфликт между правительством и «Этажами» быстро улегся, Хусаинов в тот же день сообщил, что «пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия», и понимание было найдено. Позже он заявил, что у него состоялся разговор с губернатором Тюменской области.