Огромное число тараканов заполонили дома в 8-ом микрорайоне Тобольска. Фото

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Ранее их наблюдали в шестом и седьмом микрорайонах города. Жители города ожидают, что в этом районе скоро появятся объявления о дезинфекции.
«Добрый день. 8 микрорайон, прямо возле 12-й школы, все кишит тараканами. Они огромные, ползут на детскую площадку во двор, где 30, 31, 37 дома», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» отмечал, что в середине марта в столовой школы №17 Тобольска появились тараканы.