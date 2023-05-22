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Огромное число тараканов заполонили дома в 8-ом микрорайоне Тобольска. Фото

22 мая 2023, 12:11

Тараканы завелись прямо возле 12-й школы в Тобольске. Фото

Подписчики паблика «Типичный Тобольск» сообщают об огромном количестве тараканов в 8 микрорайоне, прямо возле 12-й школы. Горожане полагают, что их могли принести дезинфекторы.
Фото: Типичный Тобольск

Ранее их наблюдали в шестом и седьмом микрорайонах города. Жители города ожидают, что в этом районе скоро появятся объявления о дезинфекции.

«Добрый день. 8 микрорайон, прямо возле 12-й школы, все кишит тараканами. Они огромные, ползут на детскую площадку во двор, где 30, 31, 37 дома», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» отмечал, что в середине марта в столовой школы №17 Тобольска появились тараканы.

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#Александр Мязин#Общество#Тараканы#Школы#Детская площадка
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