На Ямале медики обследуют более тысячи подростков от 15 до 17 лет

В Ямало-Ненецком автономном округе, к слову, действует ряд программ, которые направлены на укрепление репродуктивного здоровья северян. Так, в конце марта по инициативе Дмитрия Артюхова стартовал новый проект, который включает анкетирование и обследование подростков в Надыме и мужчин на предприятиях в Ноябрьске и Салехарде, а также обследование здоровья молодоженов.