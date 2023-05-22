На Ямале медики обследуют более тысячи подростков от 15 до 17 лет

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Ямало-Ненецком автономном округе впервые проведут работу по углубленному обследованию подростков. Такое решение принято в ходе стратегической сессии, посвященной вопросам и проблемам репродуктивного здоровья населения округа. Медосмотры пройдут более тысячи молодых людей.
Это будут совершенно новые данные не только для Ямала, но и для всей медицинской науки в стране, — уверен главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
По его словам, проект поможет изучить реальную распространенность факторов риска нарушений репродуктивного здоровья у молодых людей. Обследование пройдет на базе Ямальского центра общественного здоровья и медпрофилактики в Надымском районе. На сегодняшний день собрано более 700 анкет. Сбор данных продолжается.
Стратегическая сессия по репродуктивному здоровью населения ЯНАО — это еще один серьезный шаг для арктического региона по формированию устойчивых целей и выработке эффективных решений для улучшения показателей репродуктивного здоровья населения в увеличении продолжительности здоровой жизни, — отметил Сергей Токарев.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ, главный специалист Министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин подчеркнул, что работа по сохранению репродуктивного здоровья граждан имеет для государства стратегическое значение. Особое внимание необходимо уделить первичной и вторичной профилактике, определению групп риска и выявлению заболеваний на ранней стадии.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что сейчас перед округом стоит задача выработать решения с учетом региональной специфики.
Мы приняли ряд мер поддержки семей: ввели региональный материнский капитал, подарок «Малышу Ямала», сертификаты молодоженам на обследование здоровья. Многие наши меры носят поддерживающий характер. Этого недостаточно — важно иметь полноценную стратегию. Уверен, что мы выйдем с вами на конкретные решения, — сказал глава Ямала.
В Ямало-Ненецком автономном округе, к слову, действует ряд программ, которые направлены на укрепление репродуктивного здоровья северян. Так, в конце марта по инициативе Дмитрия Артюхова стартовал новый проект, который включает анкетирование и обследование подростков в Надыме и мужчин на предприятиях в Ноябрьске и Салехарде, а также обследование здоровья молодоженов.