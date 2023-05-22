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Более 800 млн рублей потрачено на тушение пожаров в Тюменской области

22 мая 2023, 08:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские власти потратили на тушение природных пожаров более 800 миллионов рублей

Более 800 миллионов рублей уже потратили в Тюменской области в этом году на тушение ландшафтных пожаров. Денежные средства израсходованы из резервного фонда правительства региона.
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Тюмень

При этом сумма, потраченная на оплату работы авиации на тушении природных пожаров пока неизвестна. В этом году Тюменской базой авиационной и наземной охраны лесов было заключено два контракта с авиационными предприятиями на оказание услуг. Оплата по контрактам за апрель запланирована до конца мая, пишет Федералпресс.

Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю в Тюменской области произошло более 150 техногенных пожаров. Пожарными было спасено три человека.

 

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