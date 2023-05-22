Более 800 млн рублей потрачено на тушение пожаров в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
При этом сумма, потраченная на оплату работы авиации на тушении природных пожаров пока неизвестна. В этом году Тюменской базой авиационной и наземной охраны лесов было заключено два контракта с авиационными предприятиями на оказание услуг. Оплата по контрактам за апрель запланирована до конца мая, пишет Федералпресс.
Ранее «Наш Город» писал, что за последнюю неделю в Тюменской области произошло более 150 техногенных пожаров. Пожарными было спасено три человека.