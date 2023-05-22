Более 800 млн рублей потрачено на тушение пожаров в Тюменской области

При этом сумма, потраченная на оплату работы авиации на тушении природных пожаров пока неизвестна. В этом году Тюменской базой авиационной и наземной охраны лесов было заключено два контракта с авиационными предприятиями на оказание услуг. Оплата по контрактам за апрель запланирована до конца мая, пишет Федералпресс.