Работать по шесть дней в неделю? Россияне против

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как сообщает издание «Новые известия», инициаторы обосновали свое предложение тем, что в годы ВОВ людям приходилось работать без выходных.
Однако, исходя из результатов опросов, россияне против такого графика. Более того, они выступают за то, чтобы рабочая неделя была четырехдневной. При этом заработную плату, которую они получают при графике работы 5 дней в неделю, жители страны желают сохранить.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени повысился спрос на разнорабочих, курьеров, сотрудников в сфере торговли и официантов.