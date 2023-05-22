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Работать по шесть дней в неделю? Россияне против

22 мая 2023, 08:22
Фото: 1MI

Минтруд РФ может ввести шестидневную рабочую неделю в Тюмени

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась в Минтруд с предложением перевести работающих россиян на шестидневную рабочую неделю.

Как сообщает издание «Новые известия», инициаторы обосновали свое предложение тем, что в годы ВОВ людям приходилось работать без выходных.

Однако, исходя из результатов опросов, россияне против такого графика. Более того, они выступают за то, чтобы рабочая неделя была четырехдневной. При этом заработную плату, которую они получают при графике работы 5 дней в неделю, жители страны желают сохранить.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени повысился спрос на разнорабочих, курьеров, сотрудников в сфере торговли и официантов.

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#Елена Чебоксарова#Рабочая неделя#График работы#Минтруда#Общество#Новости тюмени
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